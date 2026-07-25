İran'ın Misillemesi Sonrası Bahreyn'de Halka Sığınak Çağrısı

İran'ın Körfez'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından Bahreyn'de uyarı sirenleri çaldı. Yetkililer, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

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İran'ın Misillemesi Sonrası Bahreyn'de Halka Sığınak Çağrısı
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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu. Açıklamada, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısı yapıldı.

İran, son zamanlarda ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA

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