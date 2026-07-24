Bakan Fidan, Ukraynalı Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Taraflar ayrıca Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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