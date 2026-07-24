Bakan Fidan, Ukraynalı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla telefonda görüştü.

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Bakan Fidan, Ukraynalı Mevkidaşıyla Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar ayrıca Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Rusya - Ukrayna savaşı Hakan Fidan
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