İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste

Tarihi Ankara kulübünde ilk toplantısını gerçekleştiren YENİ Parti Kurucular Kurulu, Özgür Özel’i oy birliğiyle Genel Başkan seçti. Partinin en üst yönetim organı olan 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listelerinin tamamı açıklandı. Eski CHP Genel Merkezi'nin ihraç listesinde yer alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu PM’ye girerken, azledilen eski YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise YDK’nın beyin takımında yer aldı. Grup Başkanvekilleri de seçildi.

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İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste
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Meclis aritmetiğini değiştirerek ana muhalefet koltuğuna oturan YENİ Parti, kurumsallaşma yolundaki en büyük adımını attı. Kurucular Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında açılan ve ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün yaptığı tarihi Anadolu Kulübü’nde toplandı.

Cumhuriyet tarihi açısından sembolik önemi yüksek olan bu mekanda yapılan kapalı oylamada, Özgür Özel kurucuların tamamının oyunu alarak YENİ Parti’nin kurucu genel başkanı oldu.

Özgür Özel, X hesabındaki biyografi kısmına 'YENİ Parti Genel Başkanı' ibaresini ekledi.

İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste - Resim : 1

TASFİYE EDİLEN İSİMLER YÖNETİM KADEMESİNDE

Toplantıda partinin adalet ve yönetim mekanizmasını oluşturacak listeler de belli oldu. Eski CHP Genel Merkezi tarafından ihracı istenen 9 kişilik kriz listesinden sadece Nurhayat Altaca Kayışoğlu sıyrılarak YENİ Parti PM üyesi olmayı başardı.

Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) ise daha büyük bir sürpriz yaşandı. Geçmişte CHP Genel Merkezi tarafından görevinden azledilen eski YSK Temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YENİ Parti’nin hukuk ve disiplin işlerinden sorumlu en tepe kuruluna seçilerek siyasete geri dönüş yaptı.

YENİ PARTİ PARTİ MECLİSİ TAM LİSTESİ

  1. Ahmet Tuncay ÖZKAN
  2. Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU
  3. Ali GÖKÇEK
  4. Aliye TİMİSİ ERSEVER
  5. Aliye COŞAR
  6. Asu KAYA
  7. Aşkın GENÇ
  8. Ayça TAŞKENT
  9. Ayhan BARUT
  10. Aykut KAYA
  11. Aylin YAMAN
  12. Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
  13. Barış KARADENİZ
  14. Bekir BAŞEVİRGEN
  15. Bilal BİLİCİ
  16. Bülent TEZCAN
  17. Cavit ARI
  18. Cemal ENGİNYURT
  19. Cumhur UZUN
  20. Deniz YAVUZYILMAZ
  21. Deniz YÜCEL
  22. Doğan DEMİR
  23. Ednan ARSLAN
  24. Elvan IŞIK GEZMİŞ
  25. Ensar AYTEKİN
  26. Evrim KARAKOZ
  27. Evrim RIZVANOĞLU EMİR
  28. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL
  29. Fahri ÖZKAN
  30. Fethi AÇIKEL
  31. Gamze TAŞCIER
  32. Gizem ÖZCAN
  33. Gökçe GÖKÇEN
  34. Hasan ÖZTÜRK
  35. Hikmet Yalım HALICI
  36. İbrahim ARSLAN
  37. İsmail Atakan ÜNVER
  38. İsmet GÜNEŞHAN
  39. İzzet AKBULUT
  40. Kayıhan PALA
  41. Mahmut TANAL
  42. Mehmet TAHTASIZ
  43. Mehmet Salih UZUN
  44. Melih MERİÇ
  45. Metin İLHAN
  46. Murat BAKAN
  47. Murat ÇAN
  48. Mustafa ERDEM
  49. Mustafa SARIGÜL
  50. Mustafa Sezgin TANRIKULU
  51. Mühip KANKO
  52. Nail ÇİLER
  53. Namık TAN
  54. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
  55. Okan KONURALP
  56. Orhan SÜMER
  57. Özgür CEYLAN
  58. Gökan Zeybek
  59. Özgür Erdem İNCESU
  60. Reşat KARAGÖZ
  61. Servet MULLAOĞLU
  62. Seyit TORUN
  63. Sibel SUİÇMEZ
  64. Suat ÖZÇAĞDAŞ
  65. Süleyman BÜLBÜL
  66. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ
  67. Şeref ARPACI
  68. Tahsin OCAKLI
  69. Talat DİNÇER
  70. Talih ÖZCAN
  71. Türkan ELÇİ
  72. Uğur BAYRAKTUTAN
  73. Ulaş KARASU
  74. Utku ÇAKIRÖZER
  75. Ümit ÖZLALE
  76. Yaşar TÜZÜN
  77. Yunus EMRE
  78. Yüksel TAŞKIN
  79. Zeynel EMRE
  80. Seda Kaya Ösen

YENİ PARTİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TAM LİSTESİ

  1. Ahmet Tuna SOYDEMİR
  2. Ali GÜVENBAŞ
  3. Buse BATYAR
  4. Bülent YÜCETÜRK
  5. Deniz ORHON
  6. Emin Anıl KOÇ
  7. Emresan DALVEREN
  8. Ezgi Rahime TAŞDEMİR
  9. Gülsemin KAYA
  10. Işıl Name EVGİN
  11. Kubilay Cem Baran FIRAT
  12. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
  13. Mete Doğukan BEYAZ
  14. Ural BAYSAL
  15. Ziya Gökalp KOCA

MECLİS GRUBUNUN TEPE YÖNETİMİ SEÇİLDİ

Genel başkanlık ve kurul seçimlerinin hemen ardından YENİ Parti milletvekilleri, parlamento çalışmalarını yönetecek isimleri belirlemek üzere Kapalı Grup Toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan seçimler sonucunda, YENİ Parti'nin Meclis'teki sesleri olacak Grup Başkanvekilliği koltuklarına şu 3 isim seçildi:

  1. Ali Mahir Başarır
  2. Murat Emir
  3. Gökhan Günaydın

YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİSTEMİNE İŞLENDİ

Öte yandan YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesindeki siyasi partiler listesine işlendi. Kayıtlarda partinin adresi ve kuruluş tarihi yer aldı.

İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste - Resim : 2

MECLİS KORİDORLARINDA YENİ DÖNEM

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in odasının girişinde yer alan tabelalardaki "CHP" yazıları tamamen kaldırıldı. Makam kapılarında siyasi parti ibaresi yer almaksızın sadece isimlerin ham haliyle bırakılması dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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