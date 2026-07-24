İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste
Tarihi Ankara kulübünde ilk toplantısını gerçekleştiren YENİ Parti Kurucular Kurulu, Özgür Özel’i oy birliğiyle Genel Başkan seçti. Partinin en üst yönetim organı olan 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listelerinin tamamı açıklandı. Eski CHP Genel Merkezi'nin ihraç listesinde yer alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu PM’ye girerken, azledilen eski YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise YDK’nın beyin takımında yer aldı. Grup Başkanvekilleri de seçildi.
Meclis aritmetiğini değiştirerek ana muhalefet koltuğuna oturan YENİ Parti, kurumsallaşma yolundaki en büyük adımını attı. Kurucular Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında açılan ve ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün yaptığı tarihi Anadolu Kulübü’nde toplandı.
Cumhuriyet tarihi açısından sembolik önemi yüksek olan bu mekanda yapılan kapalı oylamada, Özgür Özel kurucuların tamamının oyunu alarak YENİ Parti’nin kurucu genel başkanı oldu.
Özgür Özel, X hesabındaki biyografi kısmına 'YENİ Parti Genel Başkanı' ibaresini ekledi.
TASFİYE EDİLEN İSİMLER YÖNETİM KADEMESİNDE
Toplantıda partinin adalet ve yönetim mekanizmasını oluşturacak listeler de belli oldu. Eski CHP Genel Merkezi tarafından ihracı istenen 9 kişilik kriz listesinden sadece Nurhayat Altaca Kayışoğlu sıyrılarak YENİ Parti PM üyesi olmayı başardı.
Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) ise daha büyük bir sürpriz yaşandı. Geçmişte CHP Genel Merkezi tarafından görevinden azledilen eski YSK Temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YENİ Parti’nin hukuk ve disiplin işlerinden sorumlu en tepe kuruluna seçilerek siyasete geri dönüş yaptı.
YENİ PARTİ PARTİ MECLİSİ TAM LİSTESİ
- Ahmet Tuncay ÖZKAN
- Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU
- Ali GÖKÇEK
- Aliye TİMİSİ ERSEVER
- Aliye COŞAR
- Asu KAYA
- Aşkın GENÇ
- Ayça TAŞKENT
- Ayhan BARUT
- Aykut KAYA
- Aylin YAMAN
- Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
- Barış KARADENİZ
- Bekir BAŞEVİRGEN
- Bilal BİLİCİ
- Bülent TEZCAN
- Cavit ARI
- Cemal ENGİNYURT
- Cumhur UZUN
- Deniz YAVUZYILMAZ
- Deniz YÜCEL
- Doğan DEMİR
- Ednan ARSLAN
- Elvan IŞIK GEZMİŞ
- Ensar AYTEKİN
- Evrim KARAKOZ
- Evrim RIZVANOĞLU EMİR
- Eylem Ertuğ ERTUĞRUL
- Fahri ÖZKAN
- Fethi AÇIKEL
- Gamze TAŞCIER
- Gizem ÖZCAN
- Gökçe GÖKÇEN
- Hasan ÖZTÜRK
- Hikmet Yalım HALICI
- İbrahim ARSLAN
- İsmail Atakan ÜNVER
- İsmet GÜNEŞHAN
- İzzet AKBULUT
- Kayıhan PALA
- Mahmut TANAL
- Mehmet TAHTASIZ
- Mehmet Salih UZUN
- Melih MERİÇ
- Metin İLHAN
- Murat BAKAN
- Murat ÇAN
- Mustafa ERDEM
- Mustafa SARIGÜL
- Mustafa Sezgin TANRIKULU
- Mühip KANKO
- Nail ÇİLER
- Namık TAN
- Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
- Okan KONURALP
- Orhan SÜMER
- Özgür CEYLAN
- Gökan Zeybek
- Özgür Erdem İNCESU
- Reşat KARAGÖZ
- Servet MULLAOĞLU
- Seyit TORUN
- Sibel SUİÇMEZ
- Suat ÖZÇAĞDAŞ
- Süleyman BÜLBÜL
- Süreyya ÖNEŞ DERİCİ
- Şeref ARPACI
- Tahsin OCAKLI
- Talat DİNÇER
- Talih ÖZCAN
- Türkan ELÇİ
- Uğur BAYRAKTUTAN
- Ulaş KARASU
- Utku ÇAKIRÖZER
- Ümit ÖZLALE
- Yaşar TÜZÜN
- Yunus EMRE
- Yüksel TAŞKIN
- Zeynel EMRE
- Seda Kaya Ösen
YENİ PARTİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TAM LİSTESİ
- Ahmet Tuna SOYDEMİR
- Ali GÜVENBAŞ
- Buse BATYAR
- Bülent YÜCETÜRK
- Deniz ORHON
- Emin Anıl KOÇ
- Emresan DALVEREN
- Ezgi Rahime TAŞDEMİR
- Gülsemin KAYA
- Işıl Name EVGİN
- Kubilay Cem Baran FIRAT
- Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
- Mete Doğukan BEYAZ
- Ural BAYSAL
- Ziya Gökalp KOCA
MECLİS GRUBUNUN TEPE YÖNETİMİ SEÇİLDİ
Genel başkanlık ve kurul seçimlerinin hemen ardından YENİ Parti milletvekilleri, parlamento çalışmalarını yönetecek isimleri belirlemek üzere Kapalı Grup Toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan seçimler sonucunda, YENİ Parti'nin Meclis'teki sesleri olacak Grup Başkanvekilliği koltuklarına şu 3 isim seçildi:
- Ali Mahir Başarır
- Murat Emir
- Gökhan Günaydın
YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİSTEMİNE İŞLENDİ
Öte yandan YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesindeki siyasi partiler listesine işlendi. Kayıtlarda partinin adresi ve kuruluş tarihi yer aldı.
MECLİS KORİDORLARINDA YENİ DÖNEM
Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in odasının girişinde yer alan tabelalardaki "CHP" yazıları tamamen kaldırıldı. Makam kapılarında siyasi parti ibaresi yer almaksızın sadece isimlerin ham haliyle bırakılması dikkat çekti.
📍 Meclis koridorlarında yeni dönem— Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2026
📌 Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasıyla Meclis’teki siyasi dengeler altüst olurken, Meclis ana muhalefet grubu katında bulunan Özgür Özel’in makam odasındaki "CHP" ibareleri ve logoları resmi görevlilerce sökülürken, tabelalarda sadece… pic.twitter.com/3YDPaDDiRd
Kaynak: Haber Merkezi