İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste

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Meclis aritmetiğini değiştirerek ana muhalefet koltuğuna oturan YENİ Parti, kurumsallaşma yolundaki en büyük adımını attı. Kurucular Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında açılan ve ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün yaptığı tarihi Anadolu Kulübü’nde toplandı.

Cumhuriyet tarihi açısından sembolik önemi yüksek olan bu mekanda yapılan kapalı oylamada, Özgür Özel kurucuların tamamının oyunu alarak YENİ Parti’nin kurucu genel başkanı oldu.

Özgür Özel, X hesabındaki biyografi kısmına 'YENİ Parti Genel Başkanı' ibaresini ekledi.

TASFİYE EDİLEN İSİMLER YÖNETİM KADEMESİNDE

Toplantıda partinin adalet ve yönetim mekanizmasını oluşturacak listeler de belli oldu. Eski CHP Genel Merkezi tarafından ihracı istenen 9 kişilik kriz listesinden sadece Nurhayat Altaca Kayışoğlu sıyrılarak YENİ Parti PM üyesi olmayı başardı.

Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) ise daha büyük bir sürpriz yaşandı. Geçmişte CHP Genel Merkezi tarafından görevinden azledilen eski YSK Temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YENİ Parti’nin hukuk ve disiplin işlerinden sorumlu en tepe kuruluna seçilerek siyasete geri dönüş yaptı.

YENİ PARTİ PARTİ MECLİSİ TAM LİSTESİ

Ahmet Tuncay ÖZKAN

Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU

Ali GÖKÇEK

Aliye TİMİSİ ERSEVER

Aliye COŞAR

Asu KAYA

Aşkın GENÇ

Ayça TAŞKENT

Ayhan BARUT

Aykut KAYA

Aylin YAMAN

Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU

Barış KARADENİZ

Bekir BAŞEVİRGEN

Bilal BİLİCİ

Bülent TEZCAN

Cavit ARI

Cemal ENGİNYURT

Cumhur UZUN

Deniz YAVUZYILMAZ

Deniz YÜCEL

Doğan DEMİR

Ednan ARSLAN

Elvan IŞIK GEZMİŞ

Ensar AYTEKİN

Evrim KARAKOZ

Evrim RIZVANOĞLU EMİR

Eylem Ertuğ ERTUĞRUL

Fahri ÖZKAN

Fethi AÇIKEL

Gamze TAŞCIER

Gizem ÖZCAN

Gökçe GÖKÇEN

Hasan ÖZTÜRK

Hikmet Yalım HALICI

İbrahim ARSLAN

İsmail Atakan ÜNVER

İsmet GÜNEŞHAN

İzzet AKBULUT

Kayıhan PALA

Mahmut TANAL

Mehmet TAHTASIZ

Mehmet Salih UZUN

Melih MERİÇ

Metin İLHAN

Murat BAKAN

Murat ÇAN

Mustafa ERDEM

Mustafa SARIGÜL

Mustafa Sezgin TANRIKULU

Mühip KANKO

Nail ÇİLER

Namık TAN

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Okan KONURALP

Orhan SÜMER

Özgür CEYLAN

Gökan Zeybek

Özgür Erdem İNCESU

Reşat KARAGÖZ

Servet MULLAOĞLU

Seyit TORUN

Sibel SUİÇMEZ

Suat ÖZÇAĞDAŞ

Süleyman BÜLBÜL

Süreyya ÖNEŞ DERİCİ

Şeref ARPACI

Tahsin OCAKLI

Talat DİNÇER

Talih ÖZCAN

Türkan ELÇİ

Uğur BAYRAKTUTAN

Ulaş KARASU

Utku ÇAKIRÖZER

Ümit ÖZLALE

Yaşar TÜZÜN

Yunus EMRE

Yüksel TAŞKIN

Zeynel EMRE

Seda Kaya Ösen

YENİ PARTİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TAM LİSTESİ

Ahmet Tuna SOYDEMİR Ali GÜVENBAŞ Buse BATYAR Bülent YÜCETÜRK Deniz ORHON Emin Anıl KOÇ Emresan DALVEREN Ezgi Rahime TAŞDEMİR Gülsemin KAYA Işıl Name EVGİN Kubilay Cem Baran FIRAT Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU Mete Doğukan BEYAZ Ural BAYSAL Ziya Gökalp KOCA

MECLİS GRUBUNUN TEPE YÖNETİMİ SEÇİLDİ

Genel başkanlık ve kurul seçimlerinin hemen ardından YENİ Parti milletvekilleri, parlamento çalışmalarını yönetecek isimleri belirlemek üzere Kapalı Grup Toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan seçimler sonucunda, YENİ Parti'nin Meclis'teki sesleri olacak Grup Başkanvekilliği koltuklarına şu 3 isim seçildi:

Ali Mahir Başarır Murat Emir Gökhan Günaydın

YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİSTEMİNE İŞLENDİ

Öte yandan YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesindeki siyasi partiler listesine işlendi. Kayıtlarda partinin adresi ve kuruluş tarihi yer aldı.

MECLİS KORİDORLARINDA YENİ DÖNEM

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in odasının girişinde yer alan tabelalardaki "CHP" yazıları tamamen kaldırıldı. Makam kapılarında siyasi parti ibaresi yer almaksızın sadece isimlerin ham haliyle bırakılması dikkat çekti.

📍 Meclis koridorlarında yeni dönem



📌 Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasıyla Meclis’teki siyasi dengeler altüst olurken, Meclis ana muhalefet grubu katında bulunan Özgür Özel’in makam odasındaki "CHP" ibareleri ve logoları resmi görevlilerce sökülürken, tabelalarda sadece… pic.twitter.com/3YDPaDDiRd — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2026

Kaynak: Haber Merkezi