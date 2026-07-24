Gülistan Doku Soruşturmasında Skandal Yazışmalar Ortaya Saçıldı: Valiyi Eleştirene Baskın İddiası

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Tunceli’de Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok ile yazışmaları ortaya çıktı ve dün yeni bir operasyon daha düzenlendi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA...

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Sonel’in kendisini sosyal medyada eleştiren kişileri tespit ettirip dövdürdüğü, hesap kapattırdığı, Gülistan Doku dosyasında delil karartıldığı ve yasadışı dijital operasyonlar yürütüldüğü iddiaları dosyaya girdi. Savcılık, Sonel’in “Hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduğu” tespitini yaptı. Elde edilen yeni deliller ışığında Ankara’da düzenlenen operasyonda Sefa K. ve Emre E., altı ayrı suçtan gözaltına alındı.

‘GEREĞİNİ YAPARSINIZ KARDAŞ’

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in açıklamasına göre Sonel, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşım yapan bir kişiye ilişkin bilgileri soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski polis Gökhan Ertok’a göndererek, “Gereğini yaparsınız kardaş” mesajını iletti. Ertok’un ise söz konusu kişinin cep telefonunun kopyalandığı, IP ve adres bilgilerinin tespit edildiği, dijital takibe alındığı, adresine dinleme cihazı yerleştirildiği, evine gidildiği ve dijital materyallerine el koyulduğunu belirten mesajlar paylaştığı öne sürüldü.

TERS KELEPÇELİ FOTOĞRAF

Ertok’un ayrıca elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içinde yerde yatan bir erkeğin fotoğrafı ile bir silah fotoğrafını Sonel’e gönderdiği iddia edildi. Yazışmalarda Ertok’un “Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık”, “Cep telefonunu kopyaladık”, “Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz” ve “Evine, mutfak ile odasına iki adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Yazışmalarda Sonel’in bu mesajlara “Teşekkür ederim kardeşim” yanıtını verdiği iddia edildi.

HESAP KAPATANA 10 BİN TL GÖNDERDİ

Başsavcılık, Tuncay Sonel’in kullandığı WhatsApp hesabının “Turgay Kılıç” adına kayıtlı görünmesine rağmen hesabın fiilen Sonel tarafından kullanıldığını belirledi. İncelemelere göre Sonel, kendisi aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan hesapların tespit edilmesi ve kapatılması için Gökhan Ertok’a talimat verdi. Bunun karşılığında koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun hesabından Ertok’a 25 Nisan ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde 5’er bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira gönderildiği tespit edildi.

Yazışmalarda, Ertok’un daha sonra Samsun’a giderek yabancı uyruklu bir kadını yurtdışına gönderdiğini, telefonunu alıp yerine takipli telefon verdiğini anlattığı; bunun karşılığında telefon bedelini istediği, dört gün sonra da Şükrü Eroğlu’nun hesabından 20 bin lira gönderildiğinin belirlendiği kaydedildi. Ayrıca Ertok’un yazışmalarda bir cinayet dosyası, 300 kilogram eroin ve 400 milyon liralık gayrimenkullerden söz ederek bazı devlet görevlileriyle görüşebilmek için Sonel’den referans talep ettiği de soruşturma dosyasına girdi.

GÜLİSTAN’IN ANNESİ: ‘OĞLUNLA KOCAN NE YAPTI ANLAT’

Tunceli Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, gözaltına alınan tutuklu eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’e seslenerek “Öncelikle Başsavcı Ebru Cansu’ya çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu dosyaya el atan herkese çok teşekkür ederim. Kızım onların dediğini yapsaydı şimdi yanımda olacaktı. Kızım bir bedel verdi. Kızım o pisliği kabul etmedi, kafasına sıktılar. Ben kızımın mezarını, kemiklerini istiyorum. Bir daha Gülistan’lar ölmesin, anneler ağlamasın. Sen de bir annesin. Allah için, ne gördüysen savcı hanıma anlat. Oğlun ne yaptı, kocan ne yaptı anlat” dedi.

Kaynak: Hürriyet