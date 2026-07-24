CHP'de YENİ Parti Atağı! İstanbul'da 33, Ankara'da 12 İlçe Başkanı Görevden Alındı

91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP yönetimi harekete geçti. İstanbul'da 33, Ankara'daysa 12 ilçe başkanı görevden alındı.

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CHP'de YENİ Parti Atağı! İstanbul'da 33, Ankara'da 12 İlçe Başkanı Görevden Alındı
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kriz, YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara örgütüne de yansıdı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin kapsamlı bir görev değişikliğine gitti.

TÜM İLÇE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINMIŞ OLDU

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın tv100'de aktardığına göre Tekin, İstanbul'da 33 ilçe başkanını görevden aldı. Tekin geçen hafta da 6 ilçe başkanını görevden almıştı. Son kararla birlikte İstanbul'daki tüm CHP ilçe başkanları görevden alınmış oldu.

Yarkadaş ayrıca Ankara'da da 12 ilçe başkanının görevden alındğını duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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