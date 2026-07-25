Yapay Zeka Devi ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor?

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OpenAI, dünyada milyonlarca kişinin kullandığı yapay zeka sohbet platformu ChatGPT'de sorun yaşandığını doğruladı. Binlerce kişi dünden bu yana ChatGPT'ye bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.

DownDetector verilerine göre ChatGPT şu anda ABD, Avrupa, Hindistan, Japonya ve birçok bölgede çalışmıyor. OpenAI, yaşanan sorunun kaynağını araştırdığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi