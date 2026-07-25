AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm Verildi! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Konya, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Giresun çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Çankırı, Karabük çevreleri, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafif toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli oluşması gerekmektedir.

35 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildi.

PROF. DR. ŞEN'DEN MARMARA VE KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KRİTİK UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sıcaklık düşüşü İstanbul'da düşecek. 24-25 dereceye kadar düşecek. Sadece İstanbul'da değil, batı ve kuzey bölgelerinde de sıcaklık düşüşü devam edecek. Mesela Ankara'da sıcaklık 22 dereceye kadar düşecek. Şiddetli bir yağış bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil. Marmara'nın bütün şehirlerinde yağış kuvvetli olacak, cumartesi tüm gün yağış devam edecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda biraz daha kuvvetli görünüyor. Metrekareye düşen 24 saatlik toplam yağış olarak baktığımız zaman 70-80 kilograma kadar çıkacak bir yağış gözüküyor. Bu toplam yağış su baskınları yapabilir. Özellikle alt geçitlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yağışla birlikte rüzgar da artacak. İstanbul'da fırtına hızında rüzgar var. Bu gece yarısından itibaren yaklaşık 70-80m km saatte hıza erişecek bir rüzgar var. Rüzgarın bu etkisi önemli afet durumları yaratır.

Üç önemli konu var; Birincisi aşırı yağış gelecek, yağışla birlikte fırtına geliyor çatıları uçurabilir, sıcaklık da düşüyor

"KARADENİZ SAHİL KESİMİNDE ÇOK ŞİDDETLİ YAĞIŞ VAR"

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Karadeniz sahil kesimi; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Giresun'a kadar olan bölgede çok şiddetli yağış var. İstanbul'da şiddetli yağış var oralarda çok şiddetli yağış var.

"DERELER TAŞABİLİR! AFETE DÖNÜŞME İHTİMALİ VAR"

Buralardaki derelerin taşma ihtimali çok yüksek. Dere kenarında olanların yüksek yerlere gitsinler, araçlarını dere kenarından çıkarsınlar. Bundan 3-4 sene önceki o bölgede meydana gelen taşkınlar gibi olma ihtimali var. Eğer riski iyi yönetirsek afete dönüşmez. Pazar öğlene kadar risk yönetimini iyi yapalım. Afete dönüşme ihtimali var. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Afete dönüşecek yağış ve rüzgar var."

AKOM'DAN DA İSTANBUL'A UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini arttırması bekleniyor.

Kent genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 25 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM, bugün akşam saatlerine kadar bölgede görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İstanbul’da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yağışın etkisini gösterdiği noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA