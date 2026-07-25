Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK

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YENİ Parti'de Özgür Özel genel başkanlığındaki yeni dönemin yönetim kadrosu resmiyet kazandı. Toplanan Parti Meclisi (PM) üyelerinin onayına sunulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi kabul edildi.

ŞAIBE VE FEZLEKESİ OLAN İSİMLERE 'KIRMIZI KART'

Yeni MYK listesinin perde arkasındaki en dikkat çekici detay, Genel Başkan Özgür Özel'in koyduğu sert 'temiz siyaset' kriteri oldu. Edinilen bilgilere göre, geçmiş dönemlerde adı yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli şaibelere karışmış ya da hakkında adli fezleke bulunan hiçbir siyasi aktör Özel'in yeni A takımına alınmadı.

DAHA DİNAMIK VE DAR BİR KADRO

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kurumsal yapıda gidilen sadeleşme oldu. Önceki dönemlerde çok daha geniş tutulan ve hantallık yaratığı gerekçesiyle eleştirilen MYK üye sayısı, bu kez sadece 9 kritik isimle sınırlandırıldı. Özel, genel sekreterlik makamını Yunus Emre’ye, partinin resmi sözcülüğünü ise Zeynel Emre’ye emanet etti.

İşte YENİ Parti'nin 9 Kişilik Yeni Kurmay Kadrosu:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Kaynak: Haber Merkezi