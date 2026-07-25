Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in belirlediği ve Parti Meclisi tarafından onaylanan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Kritik görevlerin dağıtıldığı yeni yönetimde Genel Sekreterlik makamına Yunus Emre getirilirken, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu. 9 kişilik yeni 'A Takımı'nda, hakkında yolsuzluk, rüşvet veya şaibe iddiası bulunan hiçbir isme yer verilmezken, önceki dönemlere kıyasla daha dar bir yönetim kadrosu tercih edilmesi dikkat çekti.

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Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
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YENİ Parti'de Özgür Özel genel başkanlığındaki yeni dönemin yönetim kadrosu resmiyet kazandı. Toplanan Parti Meclisi (PM) üyelerinin onayına sunulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi kabul edildi.

ŞAIBE VE FEZLEKESİ OLAN İSİMLERE 'KIRMIZI KART'

Yeni MYK listesinin perde arkasındaki en dikkat çekici detay, Genel Başkan Özgür Özel'in koyduğu sert 'temiz siyaset' kriteri oldu. Edinilen bilgilere göre, geçmiş dönemlerde adı yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli şaibelere karışmış ya da hakkında adli fezleke bulunan hiçbir siyasi aktör Özel'in yeni A takımına alınmadı.

DAHA DİNAMIK VE DAR BİR KADRO

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kurumsal yapıda gidilen sadeleşme oldu. Önceki dönemlerde çok daha geniş tutulan ve hantallık yaratığı gerekçesiyle eleştirilen MYK üye sayısı, bu kez sadece 9 kritik isimle sınırlandırıldı. Özel, genel sekreterlik makamını Yunus Emre’ye, partinin resmi sözcülüğünü ise Zeynel Emre’ye emanet etti.

İşte YENİ Parti'nin 9 Kişilik Yeni Kurmay Kadrosu:

  • Genel Sekreter: Yunus Emre
  • Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
  • Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
  • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
  • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
  • İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
  • Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
  • Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
  • Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
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Kaynak: Haber Merkezi

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