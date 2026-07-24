YENİ Parti Resmen Meclis'te: Ana Muhalefet Değişti
Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, 91 milletvekiliyle TBMM'nin resmî internet sitesinde yerini aldı. Güncellenen sandalye dağılımıyla YENİ Parti ana muhalefet partisi olurken, CHP beşinci sıraya geriledi.
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Özgür Özel'in CHP'den ayrılan 90 milletvekiliyle kurduğu YENİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesine eklendi.
TBMM'nin güncellenen sandalye dağılımına göre YENİ Parti, 91 milletvekiliyle Meclis'in en büyük ikinci partisi konumuna yükselerek ana muhalefet statüsünü kazandı.
Böylece CHP, Meclis'teki ikinci parti konumunu ve ana muhalefet görevini kaybetmiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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