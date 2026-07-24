Özgür Özel'den Flaş Açıklama: 'Yarın Anıtkabir'deyiz, Salı Günü Tüm İşlemler Bitecek'

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Özgür Özel, Yeni Parti'ye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kurucular Kurulu üyelerimizin yapmış olduğu oylamayla beni yeni partinin genel başkanı olarak seçtiler. Arkadaşlarımızın eş zamanlı paylaştığı gibi 80 kişilik parti meclisimizi 15 arkadaşımızdan oluşan yüksek disiplin kurulu üyelerini belirledik.

* Yarın saat 11:00'de Anıtkabir'deyiz, salı günü tüm işlemler bitecek.

* Yarın saat 12:00’de ilk Parti Meclisi (PM) toplantımızı yapacağız.

'KURUCU MYK ÜYELERİ GÖREVLERİNE BAŞLAYACAK'

* Kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar.

* Salı günü Meclis Başkanlığı, Meclis Başkanlık Divanı'na vereceğimiz isimleri bizden talep edecek.

'MECLİS'TE ANA MUHALEFET OLARAK YERİMİZİ ALACAĞIZ'

* Biz Salı günü sabah kapalı grup toplantımızı yapıp saat 15:00 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ana muhalefet partisi olarak genel kuruldaki yerimizi almış olacağız.

* Genel merkez binası hazır. İç düzenlemesiyle ilgileniyor arkadaşlar. 1,5 hafta 10 gün gibi süre içinde yeni genel merkezde çalışır hale geleceğiz.

'CHP İŞGAL ALTINDA'

* CHP’nin işgal altında olduğu, kahraman polisi bize karşı kullandıkları, gaz sıkılarak çıkmak zorunda kaldığımız yürüyüşümüzde genel merkezimizi TBMM olarak söyledik. Bu tutumumuzu, o gün ne söylediysek yeni genel merkez açıldığında faaliyetlerine orada devam edecek.

BAĞIŞ UYARISI

* Özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Şu anda Yeni Parti'ye herhangi bir bağış toplamıyoruz, aidat toplamıyoruz. Bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye endişe duyuyoruz. Resmi sayfalardan duyurduğumuz hesaplara itibar edilsin. Biraz daha sabır. Hesap açma, yetkilendirme kararı aldık bugün. O güne kadar sabır diyorum. Benim ve grup başkan vekillerimizin, parti sözcümüzün ağzından çıkmayan hiçbir söze itibar etmesinler.

SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ SORUSUNA YANIT

* (Seçime girme yeterliliği ve kurultay) O konuda yetkili arkadaşlar takvim paylaşacaklar. En hızlı şekilde bu sonbaharda kurultayı yapıp seçime girme yeterliliğiyle ilgili her şeyi yapıp 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. Endişeye Mahal yok. Her şey tamam. Bu iradenin heyecanının sandık dışı kalmasını, iktidar olmasına engel olunabilmesini kimse aklından geçirmesin.

'BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ İTİNALI DİL SEÇİYORUM'

* Belediye başkanlarıyla ilgili itinalı bir dil seçiyorum. (ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın) İlk günden Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. "Ben yeni partide yokum, Özgür Özel’le yokum, bu işin içinde yokum" demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Ama belediye başkanları konusunda bizim gösterdiğimiz hassasiyet var. Kimse kimseyi "Sen niye yeni partiye katılmadın" diye suçlamasın orada ne varsa bize dahil. "Ben yokum" demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.

'YEDEK PARTİ HAZIR'

* Yedek parti hazır, orada bir sıkıntımız yok. Her hesabı boşa çıkaracak hazırlığımız var, kimse endişe etmesin.

* Bundan önce gitmediğimiz illere gideceğiz.

Yeni partinin yeni siyaset anlayışı göz hizasında siyaset halkın içinde siyaset halkla birlikte siyaset…”

* Yeni Parti ilk ve son kez bütçe yapacak. Bir sonraki cumhuriyet hükümetinin bütçesini yapacak parti olarak yeni partinin bütçe performansının komisyon ve genel kurulla sınırlı olmadığını yeni parti gösterecek.

'BAHÇELİ'NİN DEĞERLENDİRMELERİ İYİ NİYETLİDİR'

* Devlet (Bahçeli) kıymetli hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış, beni zaten açıklamasından 1 gün önce kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. "Keşke ayrılık olmasaydı" şerhini koyarak…. "CHP’nin bütün halinde olmasını istemiştik, şartlar buraya geldi hayırlısı olsun" dedi. Sonra da böyle bir değerlendirme yapmış. İyi niyetli değerlendirmedir.

* Hazine yardımıyla ilgili yasal düzenlemeye muhtaç durum var. "Bizim siyasi partiden hakkımızı verin" diyecek halimiz yok.

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Kaynak: Haber Merkezi