Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?

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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirası ve vasiyetine ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. 27 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçının farklı yıllarda hazırladığı üç ayrı vasiyet bulunduğu öğrenildi. Bu belgelerin eylül ayında açılmasıyla birlikte İnanır’ın mal varlığını kimlere bıraktığı netlik kazanacak.

ÜÇ AYRI VASİYET HAZIRLADI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yaratırken, geride bıraktığı miras da kamuoyunun dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre İnanır, ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Daha sonra 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi.

VASİYETLER EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Henüz içeriği açıklanmayan bu üç vasiyetin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılması bekleniyor. Böylece usta sanatçının mal varlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği resmi olarak ortaya çıkacak.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

İnanır’ın vefatının ardından en çok konuşulan konulardan biri de sahip olduğu mal varlığı oldu. Sanatçının bankalarda yüksek miktarda birikimi ve çeşitli gayrimenkulleri bulunduğu ifade edilirken, mirasın nasıl paylaşılacağı sorusu vasiyetlerin açıklanmasıyla yanıt bulacak.

AİLE VE YAKIN ÇEVRESİ MERCEK ALTINDA

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen ve sekiz çocuklu bir ailede büyüyen İnanır’ın ailesinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu, ayrıca çok sayıda yeğeninin bulunduğu belirtiliyor. Buna rağmen mirasın kimlere bırakıldığına dair detaylar şimdilik gizliliğini koruyor.

JÜLİDE KURAL DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

İnanır’ın uzun yıllardır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi bir evlilik yapmamış olması da miras sürecine dair merakı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte bu ilişkinin hukuki karşılığının nasıl şekilleneceği de netleşecek.

KOLEKSİYONLARI DA MİRAS KAPSAMINDA

Sanatçının mirasının yalnızca maddi varlıklardan ibaret olmadığı da dikkat çekiyor. Yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da miras kapsamında değerlendiriliyor. İnanır’ın yaklaşık 25 adet lüks saatinin yanı sıra, S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ve özel tasarım yüzükleri bulunuyor.

3 BİN KURBAĞA FİGÜRÜ

Kurbağalara olan ilgisiyle bilinen usta oyuncunun, dünyanın farklı bölgelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun en dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.

SANAT DÜNYASINDA KALICI İZ BIRAKTI

Yarım asrı aşan kariyerine 180’den fazla film ve çok sayıda dizi sığdıran Kadir İnanır, Türk sinemasında unutulmaz karakterlere hayat vererek kalıcı bir iz bıraktı. Vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte hem mirasının paylaşımı hem de son arzuları resmiyet kazanacak.

Kaynak: Hürriyet