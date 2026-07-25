Ahbap’ta Otomatik Bağış Krizi: İptal İçin Muhatap Bulunamıyor

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Kamuoyunda gündeme gelen gelişmelerin ardından Ahbap Derneği’ne yönelik tartışmalar sürerken, düzenli bağış talimatı veren bazı vatandaşlar ödemelerini durdurmak istediklerini ancak çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını dile getiriyor. Özellikle şikâyet platformları ve sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, bağışçıların otomatik ödeme talimatlarını iptal etmekte zorlandıkları yönünde çok sayıda ifade yer alıyor.

'TEK SEFERLİK SANDIM, DÜZENLİ ÇEKİM YAPILMIŞ' İDDİASI

Şikayet sitelerinde yer alan paylaşımlarda, bazı kullanıcılar tek seferlik bağış yaptıklarını düşündüklerini ancak sonrasında hesaplarından düzenli olarak para çekilmeye devam ettiğini öne sürüyor. Bir kullanıcı durumu şu sözlerle anlattı:

“Dört aydır düzenli olarak kredi kartımdan alındığını fark ediyorum. İptali ile ilgili hiçbir iletişim yolu bulamıyorum”

İLETİŞİM KANALLARINA ERİŞİMDE SORUN YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Benzer şekilde, daha önce düzenli bağış talimatı verdiğini belirten bir başka kişi ise güncel gelişmeler nedeniyle bu ödemeyi sonlandırmak istediğini ifade ederek şunları kaydetti:

“AHBAP üzerinden yaklaşık bir iki sene önce düzenli bağış talimatı vermiştim. Gündemdeki yaşananlar sebebiyle bu ödemeyi artık devam ettirmek istemiyor ve talimatımı iptal etmek istiyorum ancak ne bir müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorum ne de bu talimatı kendim iptal edebileceğim net bir kanal bulabiliyorum”

'İPTAL TALEBİME RAĞMEN KESİNTİ DEVAM ETTİ' ŞİKAYETİ

Geçmiş dönemde iptal talebinde bulunduğunu belirten bir bağışçı da sürecin beklentisini karşılamadığını dile getirdi. İlgili kişi, iletişim kurmasına rağmen talimatının sonlandırılmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp hattından AHBAP ile iletişime geçip bütün bilgilerimi paylaştım ve düzenli bağış talimatımın iptal edilmesini açıkça talep ettim. Buna rağmen talimatım iptal edilmedi ve üslup olarak da saygılı bulmadığım bir geri dönüş aldım. Talimatım da hâlâ devam ediyor"

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILAMADIĞI İDDİASI

Öte yandan, kredi kartından otomatik bağış çekildiğini belirten bir başka kullanıcı ise sistem üzerinden işlem yapamadığını öne sürdü. Şikâyetçi, son çekim tarihine de dikkat çekerek taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu bağışların bir kısmını başlangıçta bilgim dâhilinde vermiş olsam da artık devam etmesini istemiyorum. Buna rağmen otomatik çekimler hâlâ devam ediyor. En son 26 Mayıs tarihinde kartımdan yeniden bağış tahsilatı yapıldı. Ahbap’ın internet sitesi üzerinden otomatik bağışı iptal etmek ve konuyla ilgili kayıt oluşturmak istediğimde web sayfası sürekli hata verdiği için başvurumu tamamlayamıyorum. Kredi kartımdan yapılan otomatik bağışların derhâl durdurulmasını, artık tarafımdan herhangi bir otomatik tahsilat yapılmamasını ve mümkünse son yapılan bağış tahsilatlarının iade edilmesini talep ediyorum"

Artan şikayetler sonrası gözler, bağış iptal süreçlerinin nasıl işlediği ve yaşanan sorunlara ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi