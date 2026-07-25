NATO Stajyeri Olan Kanadalı Bir Kadın, Casusluk Suçlamasıyla Belçika’da Gözaltına Alındı

Belçika'da NATO'nun askeri karargahında staj yapan Kanadalı bir kadın, yabancı bir ülke adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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NATO Stajyeri Olan Kanadalı Bir Kadın, Casusluk Suçlamasıyla Belçika’da Gözaltına Alındı
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Belçika'da NATO'nun askeri karargahında staj yapan Kanadalı bir kadın, yabancı bir ülke adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çin kökenli olduğu belirtilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Belçika'da, NATO'nun askeri karargahında staj yapan Kanadalı bir kadın, casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Belçika Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çin kökenli olduğu belirtilen şüphelinin yabancı bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı kaydedildi.

Savcılık, şüphelinin NATO'nun Belçika'nın Mons kentinde bulunan Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Karargâhı bünyesinde stajyer olarak görev yaptığını açıkladı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle şüphelinin kimliği ve olayla ilgili diğer ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Belçikalı yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini aktarırken, olayın NATO güvenliği açısından hassas bir konu olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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