Hadise'den Küçük Hayranına Büyük Hediye

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Hem sahne tarzı hem de dansları gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa son konserinden görüntülerle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı konser esnasında ön sıralarda kendisini büyük bir heyecanla izleyen küçük bir hayranını fark etti. Minik hayranını sahneye davet eden ünlü isim, onu kucağına alarak bir süre sohbet etti.

İkilinin samimi anları salondaki izleyicilerden alkış aldı. Konser sırasında küçük hayranına unutamayacağı bir anı bırakmak isteyen Hadise, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Güncel değeri yaklaşık 200 bin TL olan "beşibiyerde" altın hediye edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Adresinizi alalım, beşi bir yerde yollayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi