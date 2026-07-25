Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki: 'Çok Şükür Arınma Büyük Ölçüde Gerçekleşti'

Yargı kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa edip YENİ Parti’yi kurması hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan kopuşu 'arınma' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki: 'Çok Şükür Arınma Büyük Ölçüde Gerçekleşti'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk siyasetinde dengeleri tamamen değiştiren 'YENİ Parti' hamlesinin ardından, CHP cephesinden sert ve net bir yanıt geldi. 'Mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in yönetimindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği üye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, dün parlamentodaki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibine sözlerle yüklendi.

'YOLSUZLUK YAPMAK İSTEYEN PARTİNİN DIŞINA ÇIKSIN'

YENİ Parti’nin kuruluşunun hemen ardından Özel'in açıkladığı "şaibesiz ve dar MYK" kriterine göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, isim vermeden eski kurmaylarını hedef aldı. CHP'nin dürüstlük çizgisinden taviz vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın" diyerek sert bir mesaj verdi.

'ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ'

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünü ise YENİ Parti'ye ayrılan mesaj oluşturdu. CHP'nin kendi özüne ve halkçılık ilkelerine geri dönmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz lüks mahallelerde değil, tarım işçilerinin, ev gençlerinin yanında olmak zorundayız. Adımız belli; Halk Partisiyiz. Devleti kuran partiyiz."

'ZORUNLU OLMADIKÇA TARTIŞMAYA GİRMEYİN'

Partililere iç tartışmaları bir kenara bırakma çağrısı da yapan CHP lideri, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ve asıl gündemin ekonomik kriz ile soyulan gençler olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev; onlara hakkı, hukuku, adaleti anlatacağız" diyerek örgütüne saha talimatı verdi.

Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYKÖzgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYKGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YENİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
YENİ Parti’de İlk Durak Anıtkabir YENİ Parti’de İlk Durak Anıtkabir
Sır Duvarı Yıkılıyor: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Resti Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Resti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı
Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı? Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı?
Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu: Yollar Çöktü, Su Baskınları Hayatı Felç Etti Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu