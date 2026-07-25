Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki: 'Çok Şükür Arınma Büyük Ölçüde Gerçekleşti'

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Türk siyasetinde dengeleri tamamen değiştiren 'YENİ Parti' hamlesinin ardından, CHP cephesinden sert ve net bir yanıt geldi. 'Mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in yönetimindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği üye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, dün parlamentodaki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibine sözlerle yüklendi.

'YOLSUZLUK YAPMAK İSTEYEN PARTİNİN DIŞINA ÇIKSIN'

YENİ Parti’nin kuruluşunun hemen ardından Özel'in açıkladığı "şaibesiz ve dar MYK" kriterine göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, isim vermeden eski kurmaylarını hedef aldı. CHP'nin dürüstlük çizgisinden taviz vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın" diyerek sert bir mesaj verdi.

'ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ'

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünü ise YENİ Parti'ye ayrılan mesaj oluşturdu. CHP'nin kendi özüne ve halkçılık ilkelerine geri dönmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz lüks mahallelerde değil, tarım işçilerinin, ev gençlerinin yanında olmak zorundayız. Adımız belli; Halk Partisiyiz. Devleti kuran partiyiz."

'ZORUNLU OLMADIKÇA TARTIŞMAYA GİRMEYİN'

Partililere iç tartışmaları bir kenara bırakma çağrısı da yapan CHP lideri, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ve asıl gündemin ekonomik kriz ile soyulan gençler olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev; onlara hakkı, hukuku, adaleti anlatacağız" diyerek örgütüne saha talimatı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi