Sır Duvarı Yıkılıyor: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Resti

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşinin tutuklanmasının ardından adli makamlar operasyonun bilançosunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli ve Erzurum merkezli yürütülen yeni dalga operasyonlarda 15 şüphelinin tutuklandığını duyururken, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

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Sır Duvarı Yıkılıyor: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Resti
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Kamuoyunun yıllardır yakından takip ettiği üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada devletin en üst kademesinden kararlılık mesajı geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmaların, İçişleri Bakanlığıyla koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürüldüğünü belirtti.

BÜYÜK OPERASYONUN BİLANÇOSU

"Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş, 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştır" bilgisini veren Gürlek, 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

SİLİNEN VE DEĞİŞTİRİLEN KAYITLAR TEK TEK GERİ GETİRİİYOR

Soruşturma kapsamında, HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulguların titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK'a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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