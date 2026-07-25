Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu: Yollar Çöktü, Su Baskınları Hayatı Felç Etti

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İstanbul ve Ankara'da hafta boyunca uyarısı yapılan olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Başkent ve megakentte etkisini sürdüren sağanak yağış, altyapıda aksamalara neden olurken günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Ankara ve İstanbul'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Her iki kentte de su baskınları, trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

BAŞKENTTE YOL ÇÖKTÜ

Ankara'da en fazla etkilenen ilçelerin başında Mamak geldi. Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı şiddetli yağış nedeniyle çökerken, İmam Alim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent genelinde çok sayıda cadde ve sokak göle dönerken, köprü altları yağmur sularıyla doldu. Rögarların taşması nedeniyle su seviyesi yükselirken, bazı bölgelerde çöp konteynerleri sel sularıyla sürüklendi. Yenikent Sanayi Sitesi'nde ise çok sayıda iş yerini su bastı, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

İSTANBUL'DA DA DURUM AYNI

İstanbul'da da sabah saatlerinde etkili olan sağanak özellikle Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası'nda da yer yer etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yağışın etkili olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Meteorolojik uyarıların sürdüğü bölgelerde ekipler su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA-İHA