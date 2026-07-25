YENİ Parti’de İlk Durak Anıtkabir

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

YENİ Parti’de İlk Durak Anıtkabir - Resim : 1

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ İMZALANDI

Fotoğraf çekiminden sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret eden Özel, çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

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Kaynak: AA

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