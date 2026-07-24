Sihirli Annem’in Toprak’ı Evleniyor

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman’dan aldığı evlilik teklifine “evet” diyerek mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Son Güncelleme:
Sihirli Annem’in Toprak’ı Evleniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damga vuran dizilerden Sihirli Annem’de hayat verdiği Toprak karakteriyle tanınan oyuncu Jennifer Boyner, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu Can Alaosman’dan evlilik teklifi alan Boyner, bu teklife “evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı attı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan diziyle çocuk yaşta ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boyner, teklif anına ait kareleri “Evet dedim!” notuyla yayımladı.

Sihirli Annem’in Toprak’ı Evleniyor - Resim : 1

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi görürken, eski rol arkadaşları Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven de yaptıkları yorumlarla Boyner’i tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sihirli Annem
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş Hakkında Flaş Karar
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Ezel Akay Hakkında Karar Mahkemeden Ezel Akay Hakkında Karar
ÇOK OKUNANLAR
YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı
CHP'de YENİ Parti Depremi: İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 Milletvekili İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 İsim
Özgür Özel CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı: Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı
CHP Selçuk Belediye Başkanı ve Tüm Meclis Üyeleri İstifa Etti CHP'de Belediye Başkanı ve Tüm Meclis Üyeleri İstifa Etti
Kılıçdaroğlu'ndan YENİ Parti'ye Karşı İlk Çıkış: 'Benim Siyasetim Unutulmuşların Siyasetidir' Kılıçdaroğlu'ndan YENİ Parti'ye Karşı İlk Çıkış