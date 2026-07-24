Sihirli Annem’in Toprak’ı Evleniyor

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Bir döneme damga vuran dizilerden Sihirli Annem’de hayat verdiği Toprak karakteriyle tanınan oyuncu Jennifer Boyner, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu Can Alaosman’dan evlilik teklifi alan Boyner, bu teklife “evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı attı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan diziyle çocuk yaşta ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boyner, teklif anına ait kareleri “Evet dedim!” notuyla yayımladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi görürken, eski rol arkadaşları Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven de yaptıkları yorumlarla Boyner’i tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi