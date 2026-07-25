YENİ Parti'de Büyük Kurultay Ne Zaman Yapılacak? Parti Sözcüsü Tarih Verdi

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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin PM (Parti Meclisi) ve MYK (Merkez Yürütme Kurulu)

toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Emre, birkaç hafta içinde parti binasına geçeceklerini, partinin üyeliklere ve bağışlara önümüzdeki hafta açılacağını söyledi.

TARİH VERDİ

İl kongrelerini hızlı şekilde tamamlamak istediklerini vurgulayan Zeynel Emre, büyük kurultay için 2 ay sonrasını işaret etti.

Parti sözcüsü şunları söyledi:

"Binamız hazırlanıyor. Birkaç hafta içinde binamıza geçmiş olacağız. Türkiye’nin her yerinden bağış yapmak ve üye olmak isteyenleri duyuyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü online üyelik alabileceğiz. Sosyal medya hesaplarının tescillerinin ardından oralardan duyurduğumuz hesap numaralarından gerekli destekler yapılabilecek."

KONGRE TAKVİMİ HAFTAYA AÇIKLANACAK

Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 ilde örgütlenmemiz lazım diyen Emre, "74 İl Başkanı genel başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda bir tereddütleri yok. İl başkanlarımızın çoğu tekrar görevlendirilecek. Biz önümüzdeki hafta da kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplamak. Sayın genel başkanlarımız ve MYK üyelerimiz de bu kongrelere katılacak" dedi.

Zeynel Emre sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yurt dışındaki siyasi akrabalarımızdan destek açıklamaları var. Buralarla ilgili de yetkilendirdiğimiz arkadaşlar başvurularını yapacak. Önümüzdeki hafta da MYK toplantısı yapabiliriz. Partimiz, kuruluş aşamasını en hızlı gerçekleştiren hareketlerden biri oldu"

MANSUR YAVAŞ KATILACAK MI?

Bize katılmak isteyen belediye başkanlarına dahi çağrı yapmadık. Bizim ağzımızdan duymadığımız sürece partiye kimsenin katılmak istemediğini düşünmeyin. Bir süreç yönetiyoruz ve hassas şekilde yürütüyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi