Fenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda Etti

Fenomen dizi Kral Kaybederse’de işler karıştı! Reytingler düşüşe geçince senaryo değişti, üç sürpriz isim birden ekibe veda etti. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Fenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

OGM Pictures imzalı ve Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Kral Kaybederse dizisinde sular durulmuyor. Fenomen dizi, ikinci sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayınca final söylentileri yeniden gündeme geldi. Yapım ekibi, düşen reytinglerin ardından dizinin hikayesinde köklü bir değişikliğe gitti.

ÜÇ İSİM BİRDEN VEDA ETTİ

Fenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda Etti - Resim : 1
Gökçe Bahadır, Tuğrul Tülek ve Engin Şenkan

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide konuk oyuncu olarak yer alan Gökçe Bahadır, çekimlerini tamamlayarak ekibe veda etti. Bahadır’ın yanı sıra dizide aile üyelerini canlandıran Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de projeden ayrıldı. Üç oyuncunun hikayesi, 22. bölüm itibarıyla sona erdi.

İKİNCİ SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

Salı akşamları ekrana gelen “Kral Kaybederse”, ilk sezonunda elde ettiği başarıyı ikinci sezonda sürdüremedi. Başrollerinde Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, düşük reytingler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Fenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda Etti - Resim : 2
Salı akşamları ekrana gelen “Kral Kaybederse”, ilk sezonunda elde ettiği başarıyı ikinci sezonda sürdüremedi.

Yapım ekibinin, final iddialarına karşı senaryoyu yeniden şekillendirdiği ve diziye taze bir soluk kazandırmak istediği öğrenildi.

Süperstar Ajda Pekkan'ın Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı! Tek Reklamla Servet KazanacakSüperstar Ajda Pekkan'ın Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı! Tek Reklamla Servet KazanacakMagazin

Kıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız BırakmadıKıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız BırakmadıMagazin

Zeki Müren'in Filminde Sular Durulmuyor! 'Yasaklandı' İddialarına Yapımcıdan Yanıt GeldiZeki Müren'in Filminde Sular Durulmuyor! 'Yasaklandı' İddialarına Yapımcıdan Yanıt GeldiMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Star TV Kral Kaybederse
Son Güncelleme:
Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı? Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı?
Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak Kesti Milli Takımda Prim Pazarlığı! Kabul Etti
İrem Helvacıoğlu'nun Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu! Duyanlar Hemen Anlamını Araştırdı Kızına Verdiği İsmi Duyan Google'a Baktı
Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara Haber Alman Devinden Tedesco'yu Yıkan Haber
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi