Fenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda Etti

OGM Pictures imzalı ve Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Kral Kaybederse dizisinde sular durulmuyor. Fenomen dizi, ikinci sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayınca final söylentileri yeniden gündeme geldi. Yapım ekibi, düşen reytinglerin ardından dizinin hikayesinde köklü bir değişikliğe gitti.

ÜÇ İSİM BİRDEN VEDA ETTİ

Gökçe Bahadır, Tuğrul Tülek ve Engin Şenkan

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide konuk oyuncu olarak yer alan Gökçe Bahadır, çekimlerini tamamlayarak ekibe veda etti. Bahadır’ın yanı sıra dizide aile üyelerini canlandıran Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de projeden ayrıldı. Üç oyuncunun hikayesi, 22. bölüm itibarıyla sona erdi.

İKİNCİ SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

Salı akşamları ekrana gelen “Kral Kaybederse”, ilk sezonunda elde ettiği başarıyı ikinci sezonda sürdüremedi. Başrollerinde Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, düşük reytingler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yapım ekibinin, final iddialarına karşı senaryoyu yeniden şekillendirdiği ve diziye taze bir soluk kazandırmak istediği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş