Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı?

Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Afili Aşk gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan, ünlü oyuncu Burcu Özberk, herkesin merak ettiği soruya sonunda yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk

Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı Netflix’te yayınlanacak “Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisinin kadrosunda yer aldığı açıklanan ünlü oyuncu daha sonra dizide yer almamıştı.

Filmin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı

Kadrosunda Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziye Burcu Özberk’in dahil olup ayrılması iddiaları da beraberinde getirmişti.

Özberk'in yerine kadroya Ezgi Mola dahil olmuştu

KADRODAN ÇIKARILDI MI?

Yılmaz Erdoğan'ın partneri olan Ezgi Mola'nın karar değiştirip dizi projesinde yer almaya karar vermesi üzerine Burcu Özberk’in kadrodan çıkarıldığı iddia edilmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü oyuncu bu iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Özberk 'Kadrodan çıkarıldığınız haberi doğru mu?' sorusunu "Çıkarılmak biraz ağır tınlıyor kulakta. Çıkarılmak gibi değil de bir işin başka başka dinamikleri oluyor. O süreçte öyle olması gerekti. Öyle yani bunun için daha fazla bir şey söyleyemeye gerek yok" diyerek yanıtladı.

