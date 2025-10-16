Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı?

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, “Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisinin kadrosundan Ezgi Mola’nın rolü kabul etmesi nedeniyle çıkarıldığı iddiasına ilişkin sessizliğini bozdu. Özberk “Bir işin başka başka dinamikleri oluyor. O süreçte öyle olması gerekti. Öyle yani bunun için daha fazla bir şey söyleyemeye gerek yok" dedi.

Son Güncelleme:
Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Afili Aşk gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan, ünlü oyuncu Burcu Özberk, herkesin merak ettiği soruya sonunda yanıt verdi.

Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı? - Resim : 1
Ünlü oyuncu Burcu Özberk

Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı Netflix’te yayınlanacak “Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisinin kadrosunda yer aldığı açıklanan ünlü oyuncu daha sonra dizide yer almamıştı.

Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı? - Resim : 2
Filmin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı

Kadrosunda Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziye Burcu Özberk’in dahil olup ayrılması iddiaları da beraberinde getirmişti.

Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı? - Resim : 3
Özberk'in yerine kadroya Ezgi Mola dahil olmuştu

KADRODAN ÇIKARILDI MI?

Yılmaz Erdoğan'ın partneri olan Ezgi Mola'nın karar değiştirip dizi projesinde yer almaya karar vermesi üzerine Burcu Özberk’in kadrodan çıkarıldığı iddia edilmişti.

Burcu Özberk Sessizliğini Bozdu! Organize İşler Kadrosundan Apar Topar Neden Çıkarıldı? - Resim : 4

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü oyuncu bu iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Özberk 'Kadrodan çıkarıldığınız haberi doğru mu?' sorusunu "Çıkarılmak biraz ağır tınlıyor kulakta. Çıkarılmak gibi değil de bir işin başka başka dinamikleri oluyor. O süreçte öyle olması gerekti. Öyle yani bunun için daha fazla bir şey söyleyemeye gerek yok" diyerek yanıtladı.

Burcu Özberk Herkesin Konuştuğu Fotoğraf İçin Sessizliğini Bozdu: 'Kalbini Kıramam ama...'Burcu Özberk Herkesin Konuştuğu Fotoğraf İçin Sessizliğini Bozdu: 'Kalbini Kıramam ama...'Magazin

Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim GeldiOrganize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim GeldiMagazin

Burcu Özberk Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşa Etti! 'Şaka Gibi Ama Gerçek'Burcu Özberk Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşa Etti! 'Şaka Gibi Ama Gerçek'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burcu Özberk Ezgi Mola Yılmaz Erdoğan ünlü oyuncu
Son Güncelleme:
Süperstar Ajda Pekkan'ın Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı! Tek Reklamla Servet Kazanacak Süperstar Tek Reklamla Servet Kazanacak
Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu
Süper Lig Sevinci Kursaklarında Kaldı: Türkiye’nin Dev Kulübünde İstifa Krizi Türkiye’nin Dev Kulübünde İstifa Krizi!
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi