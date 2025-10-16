Süperstar Ajda Pekkan'ın Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı! Tek Reklamla Servet Kazanacak

Süperstar Ajda Pekkan, bir çikolata markasıyla yaptığı 40 milyon TL’lik reklam anlaşmasıyla adeta servet kazanacak.

Süperstar Ajda Pekkan'ın Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı! Tek Reklamla Servet Kazanacak
Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, bu kez sahnesiyle değil yaptığı yeni reklam anlaşmasıyla gündemde. Her dönem enerjisi, sahne tarzı ve iddialı seçimleriyle konuşulan Süperstar, bir çikolata markasıyla yaptığı iş birliğiyle adeta servet kazanıyor.

40 MİLYON TL’LİK ANLAŞMA

Televizyon programı Gel Konuşalım’da yer alan habere göre, Ajda Pekkan’ın marka yüzü olduğu çikolata firmasından tam 40 milyon TL kazanacağı açıklandı. Ünlü sanatçının bu rakamla, son dönemin en yüksek ücretli reklam anlaşmalarından birine imza attığı belirtiliyor.

SADECE SESİYLE DEĞİL TARZIYLA DA GÜNDEMDE

Uzun yıllardır Türk müziğinin en ikonik isimlerinden biri olan Pekkan, yalnızca sahne performanslarıyla değil, yüzündeki değişim ve yeni imajıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Lüks yaşam tarzı, sahne şıklığı ve zamansız enerjisiyle dikkat çeken Süperstar, yeni reklam kampanyasında da göz kamaştıran bir imajla yer alacak.

Ajda Pekkan’ın bu dev anlaşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, birçok hayranı “Süperstar yine farkını gösterdi” yorumlarında bulundu.

Kaynak: Gel Konuşalım

