Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu

"Yalı Çapkını" dizisiyle büyük çıkış yakalayan, son dönemin popüler oyuncularından olan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi yakında yayına giriyor. Pınar Bulut’un yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bize Bir Şey Olmaz dizisinin çekimleri tamamlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Disney Plus’ta şubat ayında yayınlanması planlanan 8 bölümlük dizide Demir'in partneri ise Miray Daner oldu.

Dizide bir mekan işletmecisine hayat veren Mert Ramazan Demir, sıcak baktığı Avcı dizisi iptal olunca gelen teklifleri değerlendirmeye başlamış ve OGM Pictures imzalı yeni bir dizi için el sıkışmıştı. Miray Daner’in de yeni teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

