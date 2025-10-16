Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu

Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'i buluşturan Bize Bir Şey Olmaz dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizinin Disney Plus’ta şubat ayında yayınlanması planlanıyor.

Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Yalı Çapkını" dizisiyle büyük çıkış yakalayan, son dönemin popüler oyuncularından olan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi yakında yayına giriyor. Pınar Bulut’un yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bize Bir Şey Olmaz dizisinin çekimleri tamamlandı.

Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu - Resim : 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Disney Plus’ta şubat ayında yayınlanması planlanan 8 bölümlük dizide Demir'in partneri ise Miray Daner oldu.

Mert Ramazan Demir'in Yeni Projesi Belli Oldu - Resim : 2

Dizide bir mekan işletmecisine hayat veren Mert Ramazan Demir, sıcak baktığı Avcı dizisi iptal olunca gelen teklifleri değerlendirmeye başlamış ve OGM Pictures imzalı yeni bir dizi için el sıkışmıştı. Miray Daner’in de yeni teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe EdildiKalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe EdildiMagazin
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı HaberGüncel
Kıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız BırakmadıKıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız BırakmadıMagazin

Kaynak: birsenaltuntas.com

Etiketler
mert ramazan demir Miray Daner
Sadettin Saran Temizliğe Başladı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık Kararı: Dünyaca Ünlü Yıldız Bavulunu Topladı Gidiyor Kalemi Kırıldı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak Kesti Milli Takımda Prim Pazarlığı! Kabul Etti
Kıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız Bırakmadı Talihsiz Kaza! Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi