İrem Helvacıoğlu'nun Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu! Duyanlar Hemen Anlamını Araştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz’de hayat verdiği Nefes karakteri ile sosyal medyada adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, heyecanla beklediği bebeğini dün kucağına aldı. Çiçeği burnunda annenin bir kızı oldu. Ünlü oyuncu kızına “Sora” ismini verdi.

Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes rolü ile tanındı

KIZINA “SORA” İSMİNİ VERDİ

Çiçeği burnunda baba Ural Kaspar, sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı mesajda “Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek” dedi.

ANLAMI NE?

İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı Sora koymasından sonra, Sora'nın kelime anlamı merak konusu oldu. Sora'nın Japonca'da gökyüzü anlamına geldiği öğrenildi. Aynı zamanda hem erkek hem de kız ismi olarak Japonya’da kullanıldığı ortaya çıktı.

28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile nikah masasına oturdu

2024’TE EVLENDİ

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu daha sonra hamile olduğu haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Ayvalık'ta tatilde korkutan bir kaza geçirmişti. Merdivenden çıkmaya çalışan bir çocuğun, kafasına düşmesi sonucu boynu geriye kayan Helvacıoğlu ‘Felç kaldığımı sandım' diyerek korku dolu o anları anlatmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi