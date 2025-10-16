Kıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız Bırakmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu soluğu hastanede aldı. Kedilerinin mama kabını yıkadığı sırada elini kesen Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte hastaneye gitti.

DİKİŞ ATILDI, DURUMU İYİ

Genç oyuncunun elinde derin bir kesik oluştuğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından dikiş atıldığı öğrenildi. Kısa süreli bir tedavi süreci geçiren Sancaktutan, durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı.

Hafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Kubila Aka

Sağlık durumu ile ilgili konuşan Sancaktutan, "Kedilerimin mama kabını yıkarken porselen mama kabı elimde kırıldı, elim kesildi. Birkaç dikiş atıldı ama iyiyim. Çok sanslıymışım sinire, tendone denk gelmedi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Sancaktutan'ı sevgilisi Kubilay Aka da yalnız bırakmadı. Hastane çıkışında görüntülenen çiftin, moralinin yerinde olduğu görüldü.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

Hafsanur Sancaktutan'ın Aldığı Ödüller

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Kaynak: Gazete Magazin