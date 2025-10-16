Victoria’s Secret Defilesi New York’u Büyüledi! 6 Yıl Sonra İlk Üstüne İlk… Moda Dünyası Bu Geceyi Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, 6 yıllık aranın ardından yeniden düzenlediği defilesiyle moda dünyasının gündemine oturdu.

Victoria’s Secret, 6 yıllık aranın ardından yeniden defile düzenledi

New York’ta gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda davetlinin ve ünlü ismin katılımıyla büyük ilgi gördü.

Çok sayıda ünlü manken podyumda yürüdü

YILDIZ GEÇİDİ

Bir dönem moda dünyasının en çok konuşulan organizasyonlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden başlamıştı. Bu yılki şov ise yıldız geçidine sahne oldu.

Şov yıldızlar geçidine döndü

Adriana Lima, Bella Hadid, Gigi Hadid, Ashley Graham ve Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü modellerin yer aldığı defilede podyum renkli görüntülere sahne oldu.

HAMİLE MANKEN SÜRPRİZİ

Defilenin sürprizi ise Jasmine Tookes oldu. 9 aylık hamile model, defilenin açılışını yaptı.

Açılışı 9 aylık hamile manken Jasmine Tookes yaptı

DEFİLEDE YENİ YÜZLER

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer detay ise moda dünyasının yeni nesil isimleri oldu. Kate Moss ile Jefferson Hack’in kızı Lila Moss ve Jude Law ile Sadie Frost’un kızları ilk kez Victoria’s Secret podyumunda yürüdü.

Emily Ratajkowski, markanın defilesine ilk kez katıldı

EMİLY RATAJKOWSKİ İLK KEZ KATILDI

Genç manken Emily Ratajkowski, markanın defilesine ilk kez katılarak podyuma çıktı. Büyük beden model Ashley Graham ise markanın kapsayıcı koleksiyonu için podyuma çıkarak büyük beğeni topladı.

Adriana Lima büyük beğeni topladı

Defile, hem ikonik modelleri hem de yeni yüzleri bir araya getirerek Victoria’s Secret’ın modaya dönüşünü güçlü bir şekilde duyurmuş oldu.

26 yaşındaki Madison Beer, hem şarkı söyledi hem de modellik yaptı.

Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve "Bayou Barbie" lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu olarak ismini tarihe yazdırdı.

Precious Lee, Ashley Graham gibi büyük beden modelleri de defilede yer aldı

Kaynak: Haber Merkezi