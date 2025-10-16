Mahsun Kırmızıgül’den ‘Rojin Kabaiş’ İsyanı! ‘Meclis Susunca Van da Sustu’ Dedi Tek Sorusuyla Yürekleri Yaktı
Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, vücudunda 2 DNA örneği tespit edilen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün araştırılmasına ilişkin önergenin Meclis’te reddedilmesine ateş püskürdü. “Meclis susunca, Van’da da çoğunluk sustu. Adaletin yerini bulması için daha ne bekleniyor? Sessiz kalınması utanç verici” diyerek kararı eleştirdi.
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin sır perdesi tam olarak aralanamamışken avukat Zeynep Demir, Rojin’in göğüs kısmında ve vajina bölgesinde DNA örneği tespit edildiğini açıklamıştı.
DNA’ları onaylayan Adli Tıp Kurumu raporunda cinsel saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.
"MECLİS SUSTU, SESSİZLİK BÜYÜDÜ"
Rojin’in ölümünün araştırılması için Meclis’e verilen önerge AKP ve MHP vekillerinin oyları ile reddedildi.
Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, araştırma önergesinin reddedilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Kırmızıgül, “Meclis reddetti. Neden? Siz halkın vekili değil misiniz? Halk için siyaset yapmıyor musunuz? Meclis susunca, Van’da da çoğunluk sustu. Ve sessizlik daha çok büyüdü” dedi.
"UTANÇ VERİCİ"
Bu ülkenin insanların merhametsiz olmadığına vurgu yapan ünlü sanatçı “Olaylara sessiz kalınması üzerine gidilmemesi utanç verici” diyerek sessiz kalanları eleştirdi.
“Adaletin yerini bulması için daha ne bekleniyor? Bir evladın canı alındı. Soru net: Neyi bekliyorsunuz?” diye sonra Kırmızıgül, vatandaşlara empati yapmaları için seslendi.
"AHI PEŞİNİZİ BIRAKMAZ"
“Kendi kızınıza, eşinize, kız kardeşinize Rojin’e yapılanlar yapılsaydı ne hissederdiniz?” diye soran ünlü sanatçı, devletin görevinin adaleti sağlamak olduğunu vurgulayarak “Eğer bu cinayetlerle yeterince ilgilenmezseniz, çocukları öldürülen anne ve babaların ahı inanın peşinizi bırakmaz” dedi.
Rojin Kabaiş.— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) October 16, 2025
Van’da yaşadı; bir sabah kayboldu, günler sonra cansız bedeni bulundu. Bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi.
Ve “araştıralım” dendiğinde, Meclis reddetti. Neden? Siz halkın vekili değil misiniz? Halk için siyaset yapmıyor musunuz?
Meclis susunca,… pic.twitter.com/TIYW0OLZnZ
NELER OLMUŞTU?
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı.
Rojin’in şüpheli ölümüne ilişkin DNA örneklerine dair Adli Tıp raporunun dosyaya girdiğini açıklayan Avukat Zeynep Demir, bir DNA örneğinin göğüs kısmında diğerinin ise vajina bölgesinde tespit edildiğini açıklamıştı.
CİNSEL SALDIRI İHTİMALİ
Cinsel saldırı ihtimalinin ortaya çıktığını söyleyen Demir ihmal sebebiyle ATK hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
Adli Tıp Kurumu raporunda Rojin’in ölümünün 'suda boğulma sonucu' meydana geldiği belirtilmişti.
İKİ FARKLI ERKEĞE AİT DNA
Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra iki farklı erkek DNA profiline rastlandığı şu ifadelerle açıklanmıştı:
Bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu bulaşma ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir. Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçtiyse bu bulaşın nedenleri arasında cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması, bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması ve olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.
Raporda cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi