Jennifer Lopez’den Tansiyon Yükselten İtiraf! Eski Eşi Duyunca Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü

Kısa süre önce Antalya ve İstanbul konserleriyle hayranlarına büyüleyici anlar yaşatan dünyaca ünlü şarkıcı ettiren Jennifer Lopez, Ben Affleck ile boşanma davası ile gündem olmuştu. Lopez, boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu belirtmişti.

"GERÇEKTEN SEVİLMEDİM"

Dansları ve şarkılarıyla fırtınalar estiren şarkıcı Jennifer Lopez evliliğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Lopez "Gerçekten zor bir dönemdi. Beni çok değiştirdi. Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim" dedi.

Lopez’in açıklamaları sonrasında eski eşi Ben Affleck'den yanıt gelmezken Lopez’in önceki eşi Ojani Noa’dan sert bir tepki geldi.

“SADIK KALAMAYAN SENDİN”

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ojani Noa, eski eşi Lopez’i ihanetle suçladı. Noa “Bizi kötülemeyi bırak. Beni mağdur rolünle küçük düşürmeyi bırak. Sorun bizde değil, sende. Sadık kalamayan sendin" dedi.

"YALAN SÖYLEDİN, ALDATTIN"

Noa, Lopez’e “Dört kez evlendin, sayısız ilişki yaşadın. Aralarında iyi ilişkiler de vardı. Ben harika, sevgi dolu bir insanım. Dürüsttüm, sadıktım, asla yalan söylemedim, seni hiç aldatmadım. Sana iyi davrandım. Belki de senin için fazla iyiydim. Yalan söyledin, aldattın. Evliliğimizi sürdürmek için elimden geleni yaptım ama sen sadece kötü basından kaçmak istedin” dedi.

Noa,Lopez’in gerçeği itiraf etmesini istedi.

