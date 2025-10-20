Günlerdir Uyutuluyordu... Fatih Ürek'in Yakın Dostu Son Durumunu Açıkladı! '72 Saat' Vurgusu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda entübe edilen ve günlerdir uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, sanatçının yakın dostu İzzet Çapa, Ürek’in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Çapa, hastaneye yaptığı ziyaretin ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbi durmuştu

Çapa, paylaşımında şunları kaydetti:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek.

Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde. Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…

Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım.”

Kaynak: Haber Merkezi