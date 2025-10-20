Günlerdir Uyutuluyordu... Fatih Ürek'in Yakın Dostu Son Durumunu Açıkladı! '72 Saat' Vurgusu...

Geçirdiği kalp krizinin ardından günlerdir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yakın dostu İzzet Çapa'dan açıklama geldi. Çapa, "Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Günlerdir Uyutuluyordu... Fatih Ürek'in Yakın Dostu Son Durumunu Açıkladı! '72 Saat' Vurgusu...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda entübe edilen ve günlerdir uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, sanatçının yakın dostu İzzet Çapa, Ürek’in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Çapa, hastaneye yaptığı ziyaretin ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde" ifadelerini kullandı.

Günlerdir Uyutuluyordu... Fatih Ürek'in Yakın Dostu Son Durumunu Açıkladı! '72 Saat' Vurgusu... - Resim : 1
Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbi durmuştu

Çapa, paylaşımında şunları kaydetti:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek.

Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde. Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…

Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım.”

Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği AçıkladıFatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği AçıkladıMagazin

Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı!Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı!Güncel

Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe EdildiKalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe EdildiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Ürek kalp krizi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Hatay’da Çifte Felaket! Sel Vurdu, Hortum Panik Yarattı, 1 İlçede Eğitim Durdu, Arabalar Suya Gömüldü 1 İlçede Eğitim Durdu, Arabalar Suya Gömüldü, Öğrenciler Mahsur Kaldı
Naci Görür Adana'daki Depremin Ardından Açıkladı: 'Stres Biriktiriyor' Naci Görür Adana'daki Depremin Ardından Açıkladı: 'Stres Biriktiriyor'
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor