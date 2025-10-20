Naci Görür Adana'daki Depremin Ardından Açıkladı: 'Stres Biriktiriyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün akşam saatlerinde Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Adana Feke’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağızlara gelirken, Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından gözler Naci Görür'e çevriliyor.

Derinliği 5 kilometre olarak açıklanan depremi ‘sığ bir deprem’ olarak niteleyen görür, “Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde” diyen Görür, bu depremin 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin bir sonucu olduğunu söyledi. Görür, “Stresle yüklenen bir zon” uyarısı yaptı.

AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ OSMANİYE OLARAK AÇIKLADI

AFAD ise depremin büyüklüğü 4.1, derinliğini ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçirirken, depremin derinliğini ise Osmaniye olarak açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi