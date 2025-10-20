Naci Görür Adana'daki Depremin Ardından Açıkladı: 'Stres Biriktiriyor'
Prof. Dr. Naci Görür, Adana Feke'de meydana gelen depremin ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, bu depremin 6 Şubat depremlerinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Stres biriktiriyor" dedi.
Dün akşam saatlerinde Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Adana Feke’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağızlara gelirken, Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Derinliği 5 kilometre olarak açıklanan depremi ‘sığ bir deprem’ olarak niteleyen görür, “Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde” diyen Görür, bu depremin 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin bir sonucu olduğunu söyledi. Görür, “Stresle yüklenen bir zon” uyarısı yaptı.
AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ OSMANİYE OLARAK AÇIKLADI
AFAD ise depremin büyüklüğü 4.1, derinliğini ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçirirken, depremin derinliğini ise Osmaniye olarak açıklamıştı.
