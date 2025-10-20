Hatay’da Çifte Felaket! Sel Vurdu, Hortum Panik Yarattı, 1 İlçede Eğitim Durdu, Arabalar Suya Gömüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'da etkili olan yağış sele neden olurken, Payas ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. İskenderun ilçesinde denizde çıkan hortum kameralara yansıdı.

Payas ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı.

Sokaklar, caddeler göle döndü

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Özellikle Hatay’ın Payas ilçesinde etkisini şiddetli gösteren sağanak sonrasında derelerde debi arttı, caddeler ve sokaklar göle döndü, sel felaketi meydana geldi.

Öğrenciler kepçe yardımıyla servislerden çıkarıldı.

BİR İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Caddelerde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Payas'ta eğitime 1 gün ara verildi. Yollarda mahsur kalan öğrenciler ise kepçe yardımıyla servislerden çıkarıldı.

İskenderun'da kıyıya yakın yerde hortum meydana geldi

PANİK YARATAN HORTUM

Öte yandan İskenderun’da sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada hortum görüldü. Kıyıya gelmeden etkisini yitiren hortum kısa süreli panik yarattı.

Kaynak: AA-DHA