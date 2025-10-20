Hatay’da Çifte Felaket! Sel Vurdu, Hortum Panik Yarattı, 1 İlçede Eğitim Durdu, Arabalar Suya Gömüldü
Hatay’da etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel ve hortum hayatı felç etti. Payas’ta eğitime 1 gün ara verilirken, kıyıya yakın bir noktada görülen hortum da panik yarattı. İşte Hatay’daki çifte felaketin izleri…
Hatay'da etkili olan yağış sele neden olurken, Payas ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. İskenderun ilçesinde denizde çıkan hortum kameralara yansıdı.
Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Özellikle Hatay’ın Payas ilçesinde etkisini şiddetli gösteren sağanak sonrasında derelerde debi arttı, caddeler ve sokaklar göle döndü, sel felaketi meydana geldi.
BİR İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Caddelerde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Payas'ta eğitime 1 gün ara verildi. Yollarda mahsur kalan öğrenciler ise kepçe yardımıyla servislerden çıkarıldı.
PANİK YARATAN HORTUM
Öte yandan İskenderun’da sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada hortum görüldü. Kıyıya gelmeden etkisini yitiren hortum kısa süreli panik yarattı.
Kaynak: AA-DHA