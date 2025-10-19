Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği Açıkladı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek’in ‘zayıflama iğnesi kullandığı’ sebebiyle kalp krizi geçirdiği iddialarına yakın dostu İzzet Çapa’dan yanıt geldi. İddiaların asılsız olduğunu belirten Çapa “Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil” dedi. Çapa, Ürek’in son sağlık durumuna ilişkin ise “Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar, 72 saatlik kritik süreci dikkatle takip ediyor” açıklamasını yaptı.

Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği Açıkladı
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in zayıflama iğnesi sebebiyle rahatsızlandığı iddiasına arkadaşı İzzet Çapa’dan yanıt geldi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı

20 DAKİKA KALBİ DURMUŞTU

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış, 20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Ürek yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve belli bir süre uyutulacağı açıklanmıştı.

ZAYIFLAMA İĞRESİ KULLANDI MI?

Durumu ciddiyetini koruyan Ürek’in zayıflamak için iğne kullandığı ve zayıflama iğneleri nedeniyle kalbinin zayıfladığı iddia edilmişti.

Son zamanlarda verdiği kilolar ile de dikkat çeken Ürek hakkındaki iddialara yakın dostu ve gazeteci İzzet Çapa’dan yanıt geldi.

Son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çekmişti

YAKIN DOSTU AÇIKLADI

Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Az önce Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden çıktım. Sevenleri, ailesi, dostları hastane kapısında endişeyle bekliyor. Herkesin tek dileği, onun o neşeli gülümsemesini tekrar görebilmek.

“72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇTE”

Çapa, Ürek’in sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar, 72 saatlik kritik süreci dikkatle takip ediyor. Kalbi hâlâ güçlü ve dirençli. Şu anda yalnızca o 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan olayın beyindeki olası etkileri değerlendiriliyor” dedi.

“TAMAMEN GERÇEK DIŞI”

“Zayıflama iğnesi” iddialarını da net bir şekilde reddeden İzzet Çapa, “Bu söylenti tamamen gerçek dışı. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil” diyerek iddialara son noktayı koydu.

“ASILSIZ İDDİALAR”

Hastane yetkililerinin telefonlarının susmadığını belirten Çapa, kamuoyuna seslenerek “Lütfen asılsız iddialar yerine sevgiye, umuda ve doğru bilgiye tutunalım” mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Ürek kalp krizi Sunucu
