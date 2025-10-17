Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in zayıflama iğnesi sebebiyle rahatsızlandığı iddia edildi. 59 yaşındaki sanatçı, geçen yıl mide ameliyatı olduğunu, 30 kilo verdiğini ve sağlık durumunun ağırlaştığını açıklamıştı.

Son zamanlarda çok sayıda ünlü isim geçirdiği kalp krizi ile yürekleri ağza getirmiş, bu isimlerden sonuncusu ise ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek olmuştu.

Ürek, Çarşamba günü evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış, 20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Ürek yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve 2 gün uyutulacağı belirtilmişti.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek

KRİZİN SEBEBİ ZAYIFLAMA İĞNESİ Mİ?

2 gündür uyutulan ve durumu ciddiyetini koruyan Ürek hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Verdiği kilolarla sık sık gündem olan Ürek'in zayıflamak için iğne kullandığı ve zayıflama iğneleri nedeniyle kalbinin zayıfladığı iddia edildi.

Kalp krizine 'zayıflama iğnesi' sebep oldu iddiası

30 KİLO BİRDEN VERMİŞTİ

Ürek, 2022 yılında katıldığı bir programda geçirdiği tüp mide ameliyatı ve sonrasında yaşadıklarını anlatmıştı. Ürek, kilo verme sürecini 2015 yılında tüp mide ameliyatı ile başlattığını, toplamda 30 kilodan fazla verdiğini, 75 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı.

2015 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu

BUGÜN UYANDIRILACAK

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan hastane açıklamasında Ürek'in bugün kontrollü şekilde uyandırılmasının planlandığı belirtilmişti.

“KALPLE İLGİLİ PROBLEMİ KALMADI”

Hastane, açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: 20 dakikalık müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız.

