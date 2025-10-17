MasterChef Türkiye’de Ateş Yükselten Olay! Daha Fazla Dayanamadı, Tüm Gemileri Yaktı: ‘Bu Haftadan Sonra…’
Yeni sezonuyla ekranlara yeniden dönen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin son bölümünde tansiyon yükseldi. Gecenin kazanını Özkan olurken Barış ve Ayten arasındaki gerilim bölüme damga vurdu. işte herkesin konuştuğu tartışmanın perde arkası…
Yarışmacılar, Sıfır Atık konseptiyle mutfağa çıktı. 7 bölgeyi temsil eden 7 farklı yemeğin hazırlandığı takım oyununda kırmızı takım üstün performans göstererek galibiyeti elde etti.
TANSİYON YÜKSELDİ
Mutfakta süreyle yarışan yarışmacılar, zaman zaman artan gerginlik nedeniyle birbirleriyle karşı karşıya geldi.
AYTEN VE BARIŞ ARASINDA GERİLİM
Takım oyunlarının ardından verilen 30 dakikalık bireysel yaratıcılık etabında gerilim arttı. Yarışmacılardan Barış, “Kim kaptan olursa olsun istediğim cümleleri kullanacağım. Bu haftadan sonra bildiğimi gördüğümü saklamayacağım. Kim bozulursa bozulsun” dedi.
Ayten’in sessiz kalmayı tercih ettiği tartışma, diğer yarışmacılar tarafından da fark edildi.
DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN
Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede takım dokunulmazlığını kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise yarışmacılar 45 dakikada en iyi tabağı çıkarmak için ter döktü. Jüri değerlendirmesi sonucunda gecenin kazananı Özkan oldu.
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Heyecan dolu bölümde günün eleme potasına Sezer ve Barış gönderildi. Böylece haftanın ilk eleme adayları belli olmuş oldu.
ESKİ YARIŞMACILAR STÜDYOYA DÖNDÜ
Gecenin sürprizi ise MasterChef Türkiye’nin önceki sezonlarından tanıdık isimlerin jüri koltuğuna konuk olmasıydı. Ayaz, Kıvanç ve Metin alkışlarla stüdyoya giriş yaparak yarışmacılara moral verdi.
Kaynak: Haber Merkezi