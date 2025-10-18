Hakan Sabancı'dan Uzun Süre Sonra İlk Paylaşım

Hande Erçel’le yollarını ayırdıktan sonra gözlerden uzak kalan Hakan Sabancı, sessizliğini sosyal medyada bozdu. Ünlü iş insanı, spor salonundan paylaştığı kareyle yeniden gündeme geldi.

Hakan Sabancı'dan Uzun Süre Sonra İlk Paylaşım
Sosyetenin önde gelen isimlerinden Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel, uzun süre magazin gündeminden düşmeyen bir aşk yaşadı. Evlilik dedikodularının sık sık gündeme geldiği çift, beklenmedik bir kararla yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından kulislerde "ilişkiye üçüncü bir kişinin dahil olduğu" yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Hakan Sabancı ise, bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalamıştı

TUBA BÜYÜKÜSTÜN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sabancı’nın geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beğeniyi çok geçmeden geri çeken Sabancı’nın bu hareketi çok konuşuldu

SOSYAL MEDYAYA SESSİZLİĞİ BOZDU

Uzun süredir sosyal medyada aktif olmayan Hakan Sabancı, sessizliğini spor salonunda çekilmiş bir kareyle bozdu. Instagram hikayesinde paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından “geri dönüş sinyali” olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

