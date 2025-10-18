Emre Karayel İkinci Kez Baba Oldu! Bebeğine Verdiği İsim Beğeni Topladı
Oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Karayel, ikinci çocuklarına kavuştu. Ünlü oyuncu, bebeğiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. Çiftin oğullarına verdikleri isim ise dikkat çekti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Başarılı oyuncu Emre Karayel ile eşi Gizem Karayel Demirci ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, doğumun ardından oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, “Geldi ikinci paşam” notunu düştü.
İSMİ DİKKAT ÇEKTİ
Mutlu çift, ikinci oğullarına İlke Cihan adını verdi. 2020 yılında dünyaevine giren Karayel çifti, aynı yıl ilk çocukları Can’ı kucaklarına almıştı.
SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU
Karayel’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri ve ünlü dostları, çiftin mutluluğunu paylaştı ve gönderiye çok sayıda “Hoş geldin İlke Cihan” yorumu yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: