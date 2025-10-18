Gülben Ergen Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Ünlülerin Test Sonuçlarının Açıklanmasına Ateş Püskürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim’de başlatılan ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu madde kullanmak” soruşturmasında analiz süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 19 kişinin kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelendi. Yapılan testlerde 8 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, 4 kişinin kanında ise yeşil reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddelere rastlandığı açıklandı.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu madde kullanmak” soruşturmasında analiz süreci tamamlandı.

Adli Tıp’tan gelen raporda test sonucu pozitif çıkan isimler arasında Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Birsen Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım gibi tanınmış isimler yer aldı.

Ayrıca İrem Derici, Engin Polat, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter’in testlerinde, yalnızca yeşil reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddelere rastlandığı belirtildi. Bu ilaçların yasal reçeteyle alınabildiği, ancak içerdiği maddelerin uyuşturucu etkisi taşıdığı aktarıldı.

GÜLBEN ERGEN’DEN SERT TEPKİ

Gülben Ergen

Soruşturma kapsamında test sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına Gülben Ergen tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini açıklıyorlar? Ünlü ya da göz önünde olmak neden yargılanma sebebi? Onların canı, ailesi, hayatı yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?” Dedi.

Ergen’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, ünlü şarkıcının tepkisine destek verirken bazı kullanıcılar da soruşturmanın şeffaf yürütülmesi gerektiğini savundu.

