Dilan Polat İntihar Girişiminde mi Bulundu? Engin Polat'tan Açıklama Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, test sonucu pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kişisel hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Polat’ın çocuklarına hitaben yazdığı ve "Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandığı paylaşım gündem oldu. Kısa süre sonra silinen gönderi, endişeleri artırdı.

‘İNTİHAR GİRİŞİMİ’ İDDİASI

Dilan Polat’ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına gittiği ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olay yerine gelen eşi Engin Polat’ın, Dilan Polat’ı ikna ederek köprüden indirdiği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Engin Polat, intihar girişimi söylentilerini yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, “Ablasına giderken panik atak geçirip, trafikte kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı kenara çekip beni aradı. Olay bu” diyerek yaşananları farklı şekilde açıkladı.

‘UYUŞTURUCU KULLANMADIM’ SAVUNMASI

Uyuşturucu testi sonucunun ardından çıkan haberler üzerine konuşan Dilan Polat ise kendini, “Benim kanımda ve saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım” sözleriyle savubdu. Polat, hakkında çıkan iddiaların “iftira” olduğunu öne sürdü.

