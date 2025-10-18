'Cinayeti Çözdüm' Demişti: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Çok Konuşulan İddialarda Bulunan Kobra Murat'tan 'U' Dönüşü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde sanatçının kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan da bulunuyordu. Güllü'nün ölümünün ardından dosya Cinayet Büro Amirliği’ne devredilmişti.

Güllü’nün yakın dostu Kobra Murat, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "Cinayeti çözdüm" diyerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Kobra Murat, “Güllü’nün tırnaklarında DNA çıkmadı, biri itti” demişti. Bu açıklamanın ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Kobra Murat, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Ünlü sanatçı, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğini kimse inanamadı Güllü'nün.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum.

