'Cinayeti Çözdüm' Demişti: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Çok Konuşulan İddialarda Bulunan Kobra Murat'tan 'U' Dönüşü

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin “itme” iddialarına yakın dostu Kobra Murat açıklık getirdi. Daha önce “biri itti” sözleriyle gündeme gelen Kobra Murat, “Yanlış anlaşıldım, cinayet yok” dedi. Murat, “O evlatlar annesine zarar vermez, herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde sanatçının kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan da bulunuyordu. Güllü'nün ölümünün ardından dosya Cinayet Büro Amirliği’ne devredilmişti.

Güllü’nün yakın dostu Kobra Murat, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "Cinayeti çözdüm" diyerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Kobra Murat, “Güllü’nün tırnaklarında DNA çıkmadı, biri itti” demişti. Bu açıklamanın ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Kobra Murat, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Ünlü sanatçı, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğini kimse inanamadı Güllü'nün.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta YapılacakGüllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta YapılacakGüncel

Kobra Murat'tan Güllü'nün Ölümüne İlişkin Dikkat Çeken İddia! İsim Verdi, 'Cinayeti Çözdüm' DediKobra Murat'tan Güllü'nün Ölümüne İlişkin Dikkat Çeken İddia! İsim Verdi, 'Cinayeti Çözdüm' DediGüncel

Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kobra Murat Güllü
Son Güncelleme:
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Gülben Ergen Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Ünlülerin Test Sonuçlarının Açıklanmasına Ateş Püskürdü Test Sonuçlarının Açıklanmasına İsyan Etti
Zorlukla Yürüdü, Hayranlarını Korkuttu: Bella Hadid'den Podyum İtirafı Zorlukla Yürümüştü... Bella Hadid'den Podyum İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi