Zorlukla Yürüdü, Hayranlarını Korkuttu: Bella Hadid'den Podyum İtirafı

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, 2025 Victoria's Secret defilesinin final yürüyüşünde yaşadığı zorluklarla sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki modelin podyumdaki yavaş ve temkinli adımları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Yürüyüş sırasında dengesini sağlamak için kanatlarının kayışlarını tutan Hadid, performans sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı zorluğu şu sözlerle ifade etti:

"Hadi ama, bu kanatların 50 kilo olduğunu görmezden gelemezsiniz! Ama NE KADAR GÜZELLER"

Modelin paylaşımı kısa sürede silinse de açıklama The Hollywood Reporter tarafından teyit edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay annesi Yolanda Hadid, Bella Hadid2in hastanede damar yolu takılmış halde yattığı bir fotoğrafı paylaşmıştı.

2013 yılında Lyme hastalığı teşhisi konan Bella Hadid, son yıllarda zaman zaman modelliğe ara vermek zorunda kaldı. Keneler yoluyla bulaşan bu hastalık; kas ağrıları, yüz felci, yüksek ateş ve cilt döküntüleri gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

