Zorlukla Yürüdü, Hayranlarını Korkuttu: Bella Hadid'den Podyum İtirafı

Victoria’s Secret 2025 defilesinde ağır kanatlarla zor anlar yaşayan Bella Hadid, sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarını endişelendiren ünlü modelden açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Zorlukla Yürüdü, Hayranlarını Korkuttu: Bella Hadid'den Podyum İtirafı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, 2025 Victoria's Secret defilesinin final yürüyüşünde yaşadığı zorluklarla sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki modelin podyumdaki yavaş ve temkinli adımları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Yürüyüş sırasında dengesini sağlamak için kanatlarının kayışlarını tutan Hadid, performans sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı zorluğu şu sözlerle ifade etti:
"Hadi ama, bu kanatların 50 kilo olduğunu görmezden gelemezsiniz! Ama NE KADAR GÜZELLER"

Modelin paylaşımı kısa sürede silinse de açıklama The Hollywood Reporter tarafından teyit edildi.

Zorlukla Yürüdü, Hayranlarını Korkuttu: Bella Hadid'den Podyum İtirafı - Resim : 1
Bella Hadid

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay annesi Yolanda Hadid, Bella Hadid2in hastanede damar yolu takılmış halde yattığı bir fotoğrafı paylaşmıştı.

2013 yılında Lyme hastalığı teşhisi konan Bella Hadid, son yıllarda zaman zaman modelliğe ara vermek zorunda kaldı. Keneler yoluyla bulaşan bu hastalık; kas ağrıları, yüz felci, yüksek ateş ve cilt döküntüleri gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Victoria’s Secret Defilesi New York’u Büyüledi! 6 Yıl Sonra İlk Üstüne İlk… Moda Dünyası Bu Geceyi KonuştuVictoria’s Secret Defilesi New York’u Büyüledi! 6 Yıl Sonra İlk Üstüne İlk… Moda Dünyası Bu Geceyi KonuştuMagazin
Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla TedaviPodyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla TedaviMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bella Hadid
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
Teslim Edilen Cenazelerde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış: 'Gözleri, Korneaları Yoktu...' İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış! 'Gözleri, Korneaları Yoktu...'
Herkes Bunu Düşünüyor: Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak? Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak?
Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi Kampı Terk Etmişti! Milli Yıldızdan Haber Var
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi