Sibel Can Babaanne Oldu! Torununa Verilen İsim Dikkat Çekti

Ünlü sanatçı Sibel Can, ilk kez babaanne olmanın sevincini yaşadı. Oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural, ilk bebeklerini dünyaya getirdi. Çiftin kızlarına verdikleri isim ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TORUN MÜJDESİ AMERİKA’DAN GELDİ

Hazırlıklarını tamamlayan Merve Kaya Ural, doğum için Amerika’nın Miami kentini tercih etti.

Sibel Can’ın, sunucu Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurarak büyük mutluluk yaşamıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Merve Kaya Ural, doğum için Amerika’nın Miami kentini tercih etti. Genç çift, kızlarını burada kucaklarına aldı.

BEBEĞİN ADI DİKKAT ÇEKTİ

Çift bebeklerine 'Lina' ismini verdi.

Sibel Can’ın torununa “Lina” adı verildi. Arapça kökenli bu ismin anlamı “hurma ağacı” olarak biliniyor. Ünlü şarkıcı, sosyal çevresine büyük mutluluğunu paylaşırken, sevenlerinden de tebrik mesajları yağdı. Aileye yakın kaynaklar, Sibel Can’ın torununu görmek için kısa sürede Amerika’ya gitmeyi planladığını aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi