Herkes İyi Haber Bekliyordu... Menajeri, Fatih Ürek'in Son Durumunu Açıkladı

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen şarkıcı Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Menajer Mert Siliv, asılsız haberlere itibar edilmemesi uyarısını yaparak şarkıcının durumunun hala ciddi olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcıya ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı öğrenilirken, 59 yaşındaki Fatih Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve hala uyutulduğu ifade edilen Fatih Ürek'in yakınları ve sevenlerinin endişeli bekleyişi sürerken, ünlü şarkıcının menajeri Mert Siliv'den son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama geldi.

'ASILSIZ HABERLERE İNANMAYIN'

Mert Siliv, açıklamasında "Yapılan asılsız ve spekülatif haberlere inanmamanızı rica ederiz" diyerek şarkıcı için dua istedi. Siliv, paylaşımında "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısını yapan Siliv, "Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz" dedi.

