2 Aydır Komada Olan Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız’dan Yeni Haber! Hayati Tehlikeyi Atlattı

Yaklaşık 2 ay önce Kartal’da üzerine ağaç devrilen ve komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız’ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız’ın komadan çıktığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos’ta Kartal’da feci bir kaza yaşamıştı.

Yolda yürürken üzerine ağaç devrilmişti

Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında sokakta yürüyen genç oyuncu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde komaya alınan ve aylardır tedavi altında olan oyuncudan yeni bir haber geldi.

AYLAR SONRA KOMADAN ÇIKTI

İki aydır komada olan İbrahim Yıldız'ın komadan çıktığı ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Tedavisine bir süre daha devam edilecek olan İbrahim Yıldız'ın bazı ameliyatlar sonrasın taburcu edileceği öğrenildi.

