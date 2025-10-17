90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıları ve sahne performanslarıyla 90’lara damga vuran sanatçı Bendeniz, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. 52 yaşındaki şarkıcının son hali sevenlerini üzdü.

ZAMAN ACIMAMIŞ! SON HALİ SEVENLERİNİ KAHRETTİ

"Ya Sen Ya Hiç" parçasıyla hafızalara kazınan Bendeniz, son haliyle merak konusu oldu. Hayrabolu Ayçiçek Festivali'nde sahneye çıkan ve hayranlarını büyüleyen şarkıcı sosyal medyada tekrardan gündem oldu. Yılların acımadığı Bendeniz’in son hali hayranlarını üzerken, bazı sevenleri ‘Sesi ve sahne performansı halen aynı’ yorumunda bulundu.

BENDENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1990'lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Bendeniz'in gerçek adı'nın Deniz Çelik olduğu ve 25 Temmuz 1973 tarihinde Zürih'te dünyaya geldiği biliniyor. Aslen Konyalı olduğu bilinen Bendeniz, İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmasının ardından yüksek öğrenim için İsviçre'ye giden ismin Türkiye'ye döndüğünde bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkıyla müzik dünyasına adım attı. Bendeniz'in Raks Müzik tarafından keşfedildiği bilinmekte.

Kaynak: Haber Merkezi