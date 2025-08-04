Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok! Yeni Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti, Aşkın Şahidi Jennifer Lopez Oldu

3 yıl önce ünlü oyuncu Merve Boluğur ile evlenen ve evliliği kısa süren DJ Mert Aydın, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile aynı sahnede yer aldı. Aydın, sahne sonunda sürpriz yaparak sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok! Yeni Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti, Aşkın Şahidi Jennifer Lopez Oldu
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2022 yılında oyuncu Merve Boluğur ile yaptığı kısa süreli evlilikle gündeme gelen DJ Mert Aydın, bu kez uluslararası bir sahnede adını duyurdu.

Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok! Yeni Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti, Aşkın Şahidi Jennifer Lopez Oldu - Resim : 1

Ünlü DJ, dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ile aynı sahneyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sahne performansının ardından Aydın’ın yeni sevgilisine yaptığı evlilik teklifi ise sosyal medyayı salladı.

Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok! Yeni Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti, Aşkın Şahidi Jennifer Lopez Oldu - Resim : 2

JENNİFER LOPEZ İLE AYNI SAHNEDEYDİ

Mert Aydın, Jennifer Lopez'in sahne aldığı dev bir organizasyonda performans sergiledi. Organizasyon sonrasında sahne arkasında çekilen kareler, çok konuşuldu.

Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok! Yeni Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti, Aşkın Şahidi Jennifer Lopez Oldu - Resim : 3

SÜRPRİZ TEKLİF GECENİN FİNALİ OLDU

Konserin ardından DJ Mert Aydın, yeni sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yaptı. Sürpriz anlar sosyal medya platformlarında binlerce beğeni topladı.

Mert Aydın, 2022 yılında oyuncu Merve Boluğur ile evlenmiş, ancak çift yalnızca 53 gün süren evliliklerinin ardından tek celsede boşanmıştı. Boluğur ve Aydın, ayrılık sonrası yaptıkları açıklamalarda “uyumsuzluk” yaşadıklarını ve “severek ayrıldıklarını” ifade etmişti.

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