Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj! Yılların Ezberini Tek Hamleyle Bozdu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı, görenler inanamadı. Yıllardır tarzını değiştirmeyen ünlü şarkıcı saçlarını kısalttı.

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Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj! Yılların Ezberini Tek Hamleyle Bozdu
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Yaz turnesi kapsamında sahneden sahneye koşan ünlü şarkıcı Melek Mosso, bu kez sahne performansıyla değil, imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı saçlarına öyle bir değişiklik yaptı ki görenler hayran kaldı.

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı.

Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj! Yılların Ezberini Tek Hamleyle Bozdu - Resim : 1

Saçlarını kısaltan ünlü sanatçı, yeni görünümünü “Saçları yavaş ve emin adımlarla kısaltıyorum. Güzel olmuş mu?” notuyla duyurdu.

Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj! Yılların Ezberini Tek Hamleyle Bozdu - Resim : 2

BEĞENİ YAĞDI

Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri yeni tarzını oldukça beğendi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melek Mosso, son olarak geçtiğimiz yıl evlendiği Serkan Sağdıç ile boşanacakları yönündeki iddialar ile gündem olmuştu. Çift aralarında sorun olmadığı mesajını vermişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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