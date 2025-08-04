Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Gören Tanıyamadı

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Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle yayınladığı günlerde izleyicileri ekrana kilitleyen, izlenme rekorları kıran dizi Kurtlar Vadisi, finalinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korumaya devam ediyor.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biri olan Kılıç Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Atilla Olgaç son haliyle gündem oldu.

KIZGIN TOPRAKLAR KADROSUNDA

Yeni sezonda yayınlanacak olan Kızgın Topraklar dizisi için yeniden kamera karşısına geçen 81 yaşındaki oyuncunun yıllar sonraki değişimi hayranlarını şaşırttı.

'ÇOK DEĞİŞMİŞ'

Saçları beyazlayan ve uzayan ünlü oyuncunun son halini görenler “Yıllar acımamış”, “Çok değişmiş” gibi yorumlar yaptı.

ATİLLA OLGAÇ KİMDİR?

28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul’da doğan tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Atilla Olgaç, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahneye adım attı.

Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnesinde ve ekranlarda unutulmaz rollere imza atan Olgaç, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Kılıç" karakteriyle hafızalara kazındı.