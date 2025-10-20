Koleksiyonlarını Dünyaca Ünlü Modeller Taşımıştı! Zeki Triko'nun Kurucusu Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin meşhur markası Zeki Triko'nun kurucusu, Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri olan Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü modacının vefatını torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından yaptığı “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” paylaşımı ile duyurdu.

Türkiye’nin moda tarihine adını altın harflerle yazdıran Başeskioğlu’nun evinde yemek yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

CENAZESİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

1950’li yıllardan itibaren yarattığı markayla Türkiye’yi uluslararası moda sahnesine taşıyan isim olarak tanınan Zeki Başeskioğlu’nun vefatı moda dünyasını da yasa boğdu. Başeskioğlu dün Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TÜLİN ŞAHİN’DEN DUYGULANDIRAN ANI

Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü modacı ile olan anısını anlatarak şöyle andı: Türkiye’ye Zeki mayoları kampanyasında yer almak için gelmiştim. Zeki Bey ekibine demiş ki; ‘Yurtdışında yaşayan bir ‘Türk Cindy’miz’ varmış, onunla mutlaka çalışmalıyız.’ Çünkü çok büyük Cindy Crawford hayranıydı. Lakabım ‘Türk Cindy’ işte böyle başladı. Saçlarım o zaman belime kadar uzundu. Zeki Bey dedi ki ‘Cindy gibi kesmeliyiz.’ İtalyan kuaför upuzun saçlarımı kısa kesti. Nasıl ağlamıştım çekim öncesi. Zeki Bey arka planda ‘Çok büyük isim olacaksın Cindy’ diyordu. Nur içinde uyuyun.”

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu, 1930 yılında dünyaya geldi.

Zeki Başeskioğlu genç yaşında geldiği İzmir’de şapka satarak çalışmaya başladı. Ardından iş hayatına İstanbul Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti. Daha sonra jarse elbise ve konfeksiyon işine başladı.

DÜNYACA ÜNLÜ MODELLERLE ÇEKİM YAPTI

Başeskioğlu, Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri oldu 1969 yılında ilk ihracatını yaptı. 1984 yılında ise mayo tasarımlarıyla ünlendi. Zeki Triko’nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için dünyaca ünlü modeller Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Elle McPherson ile reklam çekimleri yapıldı.

