Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi

Arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras kavgası sürerken ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklamalar geldi. Tayfur, kardeşleri ile arasında hiçbir problem olmadığını belirterek “Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz” dedi.

Son Güncelleme:
Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bebek’te açtığı mekana gelen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur, kendisine sorulan “Miras konusunda kırgınlık var mı?” sorusunu yanıtladı.

Tayfur, babasının akrabası ile arasındaki kırgınlığın devam ettiğini, kendi ailesi ile arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi - Resim : 1
Ferdi Tayfur, Nejla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur

“ÇOK AĞLADIM”

Tayfur “Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım, o yüzden süreci takip etmeyi bıraktık... Tabii ki de bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım” dedi.

Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi - Resim : 2
Babasının ölümünden sonra kardeşler arasında miras kavgası yaşandı

“KÜÇÜK KARDEŞİM TAHA’YA ULAŞAMADIM”

"Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz” diyen Tayfur küçük kardeşi Taha’ya ulaşamadığını ulaşınca onunla da detaylı konuşacağını söyledi.

Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi - Resim : 3
Tuğçe Tayfur kardeşleri ile arasının iyi olduğunu açıkladı

VASİYETİ KRİZ YARATMIŞTI

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sanatçının yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı vasiyetini açıklamıştı.

Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi - Resim : 4

Tayfur'un malvarlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetinde ismi geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur isyan etmiş, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyım atanmasını talep etmişti.

Ferdi Tayfur’un Ardından İlk Kez... Tuğçe Tayfur'dan Şoke Eden KararFerdi Tayfur’un Ardından İlk Kez... Tuğçe Tayfur'dan Şoke Eden KararMagazin

Tuğçe Tayfur'dan Hodri Meydan! 'Yiğitlik Böyle Olur'Tuğçe Tayfur'dan Hodri Meydan! 'Yiğitlik Böyle Olur'Magazin

Aralarına Küslük Girmişti, Şimdi Özlem Satır Satır Aktı! Tuğçe Tayfur'dan Babasına Hasret Dolu PaylaşımAralarına Küslük Girmişti, Şimdi Özlem Satır Satır Aktı! Tuğçe Tayfur'dan Babasına Hasret Dolu PaylaşımMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ferdi Tayfur tuğçe tayfur
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor İddiası Ortalığı Karıştırdı! Boşanmayı İhanet mi Getirdi? Ünlü Şarkıcıyla Aşk İddiası Ortalığı Karıştırdı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir Boşandı İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir Boşandı
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor