Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur ‘Miras’ Sessizliğini Bozdu, Tek Bir İsim Verdi

Bebek’te açtığı mekana gelen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur, kendisine sorulan “Miras konusunda kırgınlık var mı?” sorusunu yanıtladı.

Tayfur, babasının akrabası ile arasındaki kırgınlığın devam ettiğini, kendi ailesi ile arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Ferdi Tayfur, Nejla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur

“ÇOK AĞLADIM”

Tayfur “Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım, o yüzden süreci takip etmeyi bıraktık... Tabii ki de bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım” dedi.

Babasının ölümünden sonra kardeşler arasında miras kavgası yaşandı

“KÜÇÜK KARDEŞİM TAHA’YA ULAŞAMADIM”

"Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz” diyen Tayfur küçük kardeşi Taha’ya ulaşamadığını ulaşınca onunla da detaylı konuşacağını söyledi.

Tuğçe Tayfur kardeşleri ile arasının iyi olduğunu açıkladı

VASİYETİ KRİZ YARATMIŞTI

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sanatçının yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı vasiyetini açıklamıştı.

Tayfur'un malvarlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetinde ismi geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur isyan etmiş, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyım atanmasını talep etmişti.

